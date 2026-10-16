El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo cerca de dos puntos porcentuales su previsión de crecimiento para la Argentina en 2026, aunque mantiene la expectativa de que la actividad acelere durante 2027. El organismo vinculó el recorte con resultados económicos inferiores a los esperados y planteó la necesidad de que la estabilización se traduzca en más inversiones y puestos de trabajo.

El director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk, explicó la revisión durante una conferencia realizada el viernes 16 de octubre. Según señaló, los datos conocidos a lo largo del año mostraron una demanda interna más débil que la prevista, en un contexto de condiciones financieras más restrictivas.

Chalk sostuvo que ese desempeño no modificó la perspectiva de mediano plazo del Fondo. La expectativa del organismo es que una recuperación gradual de la demanda permita que la economía gane impulso en los próximos meses y crezca a un ritmo mayor durante el año próximo.

El funcionario advirtió que el proceso de ajuste económico no sigue una trayectoria lineal. Aun así, consideró que las reformas destinadas a eliminar restricciones y obstáculos a la actividad comienzan a mostrar resultados.

La generación de empleo ocupó otro lugar central en la exposición. El director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, afirmó que existe un entendimiento con las autoridades argentinas sobre la necesidad de extender los avances de la estabilización hacia un mayor crecimiento y más oportunidades laborales.

Entre las herramientas para alcanzar ese objetivo, mencionó el desarrollo del mercado de capitales, el financiamiento hipotecario y una mayor flexibilidad laboral. En ese marco, evaluó que la reforma del mercado de trabajo aprobada a comienzos de este año podría facilitar la creación de empleo.

Cubeddu también puso el foco en la ejecución de inversiones. Según indicó, hay proyectos aprobados por más de US$ 50.000 millones y oportunidades para acelerar su puesta en marcha. Además, señaló a las obras de infraestructura vinculadas con las concesiones viales otorgadas recientemente como otra posible fuente de impulso para la actividad.

La conferencia incluyó consultas sobre la tercera revisión del acuerdo con la Argentina, la acumulación de reservas internacionales y los vencimientos de deuda de 2027. Sobre este último punto, Cubeddu sostuvo que el programa de financiamiento permitiría afrontar los compromisos previstos para el próximo año.

Los funcionarios también destacaron el papel del mercado de capitales para ampliar el financiamiento de las empresas y canalizar el ahorro hacia inversiones productivas. En la evaluación del Fondo, la recuperación de la demanda y las condiciones de financiamiento serán factores centrales para que la mejora esperada se traduzca en una expansión sostenida.