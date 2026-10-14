La Copa de la Liga Venadense de Fútbol 2026 tendrá este miércoles su partido decisivo. Atlético Peñarol de Elortondo y Racing Club de Teodelina se medirán en la final del certamen, en un encuentro programado para las 21:00 en el estadio Manuel Boggio del Club General Belgrano de Santa Isabel.

Los dos finalistas llegan después de superar semifinales que se resolvieron desde el punto penal. Tanto el conjunto de Elortondo como el representante de Teodelina debieron atravesar definiciones ajustadas para conseguir su clasificación.

Peñarol consiguió su lugar tras eliminar a Jorge Newbery

Atlético Peñarol accedió a la final después de enfrentar a Jorge Newbery de Venado Tuerto en semifinales.

Durante el tiempo reglamentario, ambos equipos igualaron 1-1, por lo que la clasificación debió resolverse mediante una tanda de penales.

En esa instancia, Peñarol se impuso por 4-1 y aseguró su presencia en el encuentro por el título.

De esta manera, el equipo de Elortondo tendrá la posibilidad de cerrar su participación en la Copa de la Liga con una consagración.

Racing también necesitó los penales para clasificarse

El recorrido de Racing Club de Teodelina tuvo una definición similar.

El conjunto de Teodelina enfrentó a Deportivo San Jorge en semifinales y, después de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario, debió disputar una serie de penales.

La definición terminó 7-6 a favor de Racing, resultado que le permitió avanzar al partido decisivo.

Así, el equipo de Teodelina llega a Santa Isabel con la oportunidad de quedarse con el título de la edición 2026.

Santa Isabel recibirá la definición del campeonato

El estadio Manuel Boggio, perteneciente al Club General Belgrano de Santa Isabel, fue elegido como escenario para el encuentro entre los dos finalistas.

La programación difundida establece que el partido comenzará a las 21:00 de este miércoles 14 de octubre.

La elección de Santa Isabel como sede permite que la definición se dispute fuera de las localidades de origen de ambos clubes.

Además, el encuentro reunirá a dos representantes de localidades del departamento General López, en una competencia que forma parte del calendario del fútbol regional.

Una final para definir al campeón de 2026

Los antecedentes inmediatos muestran que ambos equipos lograron avanzar después de encuentros igualados y definiciones desde los doce pasos. Sin embargo, esos resultados no permiten anticipar cómo se desarrollará el partido decisivo.

La información disponible no precisa el árbitro designado, el valor de las entradas ni el mecanismo de desempate previsto para la final en caso de igualdad.

Con Peñarol y Racing como protagonistas, la Copa de la Liga Venadense tendrá un nuevo campeón. El resultado del encuentro determinará qué institución se queda con el título de la edición 2026.