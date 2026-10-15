Atlético Peñarol de Elortondo se consagró campeón de la Copa de la Liga Venadense 2026 al superar por 3-2 en la definición por penales a Racing Club de Teodelina. El encuentro decisivo se disputó este miércoles 14 de octubre en el estadio Manuel Boggio, del Club General Belgrano de Santa Isabel, y terminó igualado 0-0 durante los 90 minutos reglamentarios.

La consagración representó el regreso del Carbonero a un título después de 28 años, de acuerdo con los antecedentes consignados en la crónica del encuentro. El arquero Carlos Marques Semeao fue el protagonista de la definición al detener tres de los cinco remates ejecutados por Racing.

Racing generó las primeras oportunidades

El partido comenzó con una situación favorable para Racing. Después de un tiro de esquina de Peñarol, el conjunto de Teodelina organizó un contraataque conducido por Juan Román Bueno que terminó con un remate de Facundo Frenquelli. Marques Semeao respondió y envió la pelota al córner.

A los 15 minutos llegó una de las oportunidades de Peñarol. Mauro Barbich avanzó mediante una acción individual y habilitó a Diego González, quien definió de zurda, aunque su remate no presentó dificultades para el arquero Andrés Gutiérrez.

Racing volvió a aproximarse a los 37 minutos. Gonzalo González encabezó una salida rápida que terminó nuevamente con una definición de Frenquelli, esta vez desviada.

Pese a las situaciones generadas, ninguno de los dos equipos logró modificar el marcador antes del descanso.

Un segundo tiempo con oportunidades para Racing

El conjunto de Teodelina salió a buscar la ventaja desde el comienzo del complemento.

En el primer minuto, una combinación entre Guillermo Saliadarre y Carlos Mengual dejó a Gonzalo González frente al arquero. El delantero consiguió eludir a Marques Semeao, pero la defensa de Peñarol intervino antes de que pudiera concretar la jugada.

A los diez minutos, González volvió a generar peligro desde el sector izquierdo. Superó a Joel Glavinovich y sacó un remate de derecha que pasó cerca del segundo palo.

La siguiente oportunidad llegó a los 22 minutos. González envió un centro desde la izquierda, Esteban Bonetto no consiguió resolver la acción y Frenquelli apareció por el otro sector para rematar. Marques Semeao intervino nuevamente y evitó la apertura del marcador.

El encuentro terminó 0-0 y el campeonato debió resolverse mediante tiros desde el punto penal.

Marques Semeao fue decisivo en los penales

En la definición, Peñarol convirtió tres ejecuciones y Racing solamente dos. El arquero del Carbonero detuvo tres de los cinco remates de su rival y tuvo una participación directa en la obtención del campeonato.

De esta manera, Peñarol cerró su participación en la Copa de la Liga Venadense con una consagración que quedó asociada a la actuación de su arquero y a la resolución desde los doce pasos.

Para Racing de Teodelina, la final dejó un segundo puesto después de un encuentro en el que dispuso de varias oportunidades, pero no consiguió convertir.

El título también representó un acontecimiento para el fútbol de Elortondo, con una conquista que, según la información difundida, puso fin a una espera de 28 años.