El Torneo Pre-Federal 2026 de la Asociación Venadense de Básquetbol se prepara para disputar su duodécima fecha, con una programación que se desarrollará durante tres jornadas y tendrá la participación de ocho equipos de la competencia regional.

Según el cronograma difundido por la organización, la actividad comenzará el lunes 19 de octubre, continuará el martes 20 y finalizará el miércoles 21, cuando se disputarán dos partidos de manera simultánea.

Firmat FBC y Ciudad abrirán la jornada

El primer encuentro de la fecha tendrá como protagonistas a Firmat Foot Ball Club y Ciudad, que se enfrentarán el lunes 19 de octubre, desde las 21:30, en el estadio La Caldera.

El conjunto firmatense será local en el compromiso que dará inicio a una nueva semana de competencia. Ambos equipos buscarán sumar en esta etapa del torneo, aunque la programación difundida no detalla sus posiciones actuales.

Olimpia recibirá a Argentino el martes

La actividad continuará el martes 20 de octubre con el enfrentamiento entre Olimpia y Argentino, previsto para las 21:30 en el estadio de Olimpia.

Será el único encuentro programado para esa jornada, antes de que la fecha se complete con los dos compromisos del miércoles.

Dos partidos cerrarán la fecha el miércoles

El miércoles 21 de octubre se disputarán los últimos dos encuentros de la duodécima jornada.

Por un lado, Atlético recibirá a Sportsman en el estadio Fortaleza Roja, desde las 21:30. El equipo local intentará aprovechar su condición de anfitrión frente al conjunto visitante.

En paralelo, Atenas será local ante Centenario en el estadio de Deportivo Atenas, también a partir de las 21:30.

De esta manera, la fecha quedará distribuida en tres días, con un partido el lunes, otro el martes y dos encuentros el miércoles.

Una nueva jornada del básquet regional

El Pre-Federal reúne a instituciones de la región y representa una instancia de competencia dentro del calendario de la Asociación Venadense de Básquetbol.

La duodécima fecha permitirá continuar el desarrollo del certamen y sumar nuevos resultados de cara a las próximas jornadas.