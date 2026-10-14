Ezequiel «Chimy» Ávila atraviesa un comienzo complicado en Independiente. El delantero, incorporado a mediados de agosto, todavía no logró convertir goles y su rendimiento comenzó a generar cuestionamientos entre los hinchas, tanto en las redes sociales como en las tribunas del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El atacante llegó procedente del Betis de España con la intención de sumar alternativas ofensivas al equipo dirigido por Jadson Viera. Sin embargo, sus primeras presentaciones estuvieron condicionadas por la falta de continuidad, una lesión y las dificultades para alcanzar el ritmo competitivo que exige el fútbol argentino.

Según informó TyC Sports, el futbolista no realizó la pretemporada completa junto al plantel, una circunstancia que podría haber influido en su adaptación. De todos modos, no existe en la información difundida una evaluación oficial del cuerpo técnico que permita establecer esa relación como causa directa de su rendimiento.

Un comienzo con pocos minutos y sin goles

Ávila se incorporó al conjunto de Avellaneda a mediados de agosto, pero su habilitación y la necesidad de completar la preparación física demoraron su estreno. Por ese motivo, quedó al margen del compromiso frente a Independiente Rivadavia.

Su debut finalmente se produjo durante el segundo tiempo de la derrota por 3-0 ante Gimnasia de Mendoza, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura.

Posteriormente, no ingresó en el triunfo por 1-0 sobre Central Córdoba y fue titular en el empate 1-1 contra San Lorenzo.

En el encuentro frente a Unión, que terminó con victoria de Independiente por 2-1, debió abandonar la cancha a los 20 minutos del primer tiempo debido a una lesión.

Después regresó a la actividad con una participación de cinco minutos en la derrota 4-1 ante Instituto y volvió a sumar tiempo de juego durante el empate sin goles frente a Talleres.

Hasta el momento, no consiguió completar un partido ni convertir su primer tanto con la camiseta del Rojo.

Las críticas y la necesidad de recuperar protagonismo

La falta de goles es uno de los principales argumentos de quienes cuestionan su incorporación. También aparecen observaciones sobre su movilidad y estado físico, aunque estas últimas corresponden a apreciaciones de los hinchas y del medio que publicó la información.

El delantero había llegado después de un período con escasa continuidad en el fútbol europeo, situación que ya había generado interrogantes sobre el tiempo que necesitaría para adaptarse nuevamente a la competencia.

Por otro lado, las interrupciones por lesión y su incorporación con el torneo iniciado son factores que forman parte del contexto de sus primeras actuaciones.

Hasta ahora, no se difundieron en la nota original declaraciones de Ávila o del entrenador en respuesta a los cuestionamientos.

El clásico ante Racing, una nueva oportunidad

El próximo compromiso de Independiente será el domingo 18 de octubre, desde las 14.45, frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

El encuentro representa una nueva posibilidad para que Ávila sume minutos y busque su primer gol, siempre que sea incluido en la planificación del cuerpo técnico.

Para Independiente, el clásico tendrá importancia por el resultado deportivo y por la necesidad de encontrar mayor eficacia ofensiva. En ese escenario, la evolución del delantero continuará bajo observación durante las próximas fechas.