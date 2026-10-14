Manchester United atraviesa un comienzo de temporada complicado y la derrota por 2-0 frente a Atlético de Madrid, por la segunda fecha de la Champions League 2026-27, abrió un nuevo frente de conflicto dentro del club inglés. Lisandro Martínez cuestionó públicamente la planificación deportiva de la institución y reclamó mayores inversiones para conformar un plantel competitivo.

El defensor de la Selección Argentina realizó las declaraciones después del encuentro disputado en el estadio Metropolitano de Madrid. Además de reconocer las dificultades futbolísticas del equipo, apuntó directamente al director deportivo Jason Wilcox por las decisiones tomadas durante el mercado de pases.

«Espero más de nuestro director deportivo. Esperaba más inversiones en el mercado», sostuvo Martínez, según publicó TyC Sports.

El argentino también admitió que los jugadores deben mejorar su rendimiento, aunque consideró que la responsabilidad por el presente deportivo no puede quedar limitada al plantel y al cuerpo técnico.

Un reclamo que apunta a la planificación deportiva

Martínez fue más allá del análisis del resultado y planteó que Manchester United necesita revisar su estructura deportiva para volver a competir por los principales títulos.

El defensor describió dificultades en el funcionamiento colectivo, especialmente en la circulación de la pelota y en la conexión entre sus compañeros. También señaló que, desde su perspectiva, el plantel actual no tiene la misma profundidad que otros equipos importantes del fútbol europeo.

«No me voy a callar. Necesitamos más ambición. Debemos hablar de ganar la Champions League, de ganar la Premier League. Si no decimos la verdad, nada cambiará», manifestó.

Sus declaraciones dejaron expuestas diferencias respecto de la planificación deportiva. Sin embargo, hasta el momento de la publicación original, no se había incorporado una respuesta de Wilcox a esos cuestionamientos.

Carrick evitó la polémica y Rooney respondió

Consultado por la prensa después del encuentro, el entrenador Michael Carrick explicó que todavía no había escuchado las declaraciones de Martínez y prefirió no emitir una opinión.

El técnico reconoció la decepción por el resultado y consideró que las emociones pueden influir en las manifestaciones de los protagonistas después de una derrota.

Por otro lado, Wayne Rooney, exdelantero y referente histórico de Manchester United, cuestionó la decisión del argentino de hacer públicas sus diferencias con la dirigencia.

Rooney sostuvo que ese tipo de planteos deberían resolverse internamente y también puso en discusión el rendimiento individual del defensor.

«Sus actuaciones no han sido lo suficientemente buenas», expresó el exfutbolista, según la información difundida por TyC Sports.

Una racha que preocupa en Manchester

La caída ante Atlético de Madrid extendió a cinco partidos la serie sin victorias oficiales de Manchester United, de acuerdo con la información publicada.

En la Premier League, el equipo acumulaba seis puntos en seis fechas y ocupaba el decimotercer puesto. Entre sus resultados recientes figuraban una derrota como local frente a Manchester City y un empate como visitante ante Tottenham.

En este contexto, las declaraciones de Martínez incorporaron una discusión sobre la conformación del plantel a los problemas deportivos que ya enfrentaba el equipo.

El próximo paso será observar si la dirigencia responde públicamente a los cuestionamientos y cómo se administra la situación dentro del vestuario, mientras Manchester United intenta recuperar resultados en las competencias nacionales e internacionales.