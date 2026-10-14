Nicolò Tresoldi se convirtió en uno de los protagonistas de la segunda jornada de la Champions League tras marcar tres goles en la victoria de Club Brujas por 4-3 frente al Inter de Milán, en el estadio San Siro. Sin embargo, su actuación también volvió a poner sobre la mesa una posibilidad que interesa al fútbol argentino: el delantero de 22 años podría representar a la Selección nacional.

El atacante nació en Italia, creció en Alemania y tiene madre argentina. Esa combinación le permite contemplar diferentes alternativas para su carrera internacional, aunque todavía no tomó una decisión definitiva.

Según informó TyC Sports, integrantes del entorno de la Selección Argentina realizaron contactos informales para transmitirle que existe interés en seguir su evolución. Por el momento, no se anunció una convocatoria ni una gestión oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.

Qué dijo Tresoldi sobre la Selección Argentina

Después de su actuación ante Inter, el futbolista fue consultado por el seleccionado que podría representar en el futuro.

"También soy alemán y mi mamá es argentina. Ya veremos, ya veremos", respondió el delantero, sin inclinarse públicamente por ninguna de las opciones.

Sus palabras mantienen abierta la posibilidad de vestir la camiseta albiceleste, aunque Alemania e Italia también aparecen como alternativas por su trayectoria y lugar de nacimiento.

Tresoldi ya representó a Alemania en categorías juveniles. En el Europeo Sub-21 disputado en Albania y Serbia se destacó como goleador, con seis tantos en seis encuentros, de acuerdo con los registros citados por el medio deportivo.

Esa participación no implica necesariamente que tenga cerrada la posibilidad de cambiar de selección, pero cualquier decisión deberá ajustarse a los requisitos establecidos por FIFA.

Los números que explican su presente en Brujas

El delantero atraviesa una etapa de producción goleadora sostenida en el fútbol europeo.

En los primeros 11 partidos de la temporada 2026/27 acumuló nueve goles. Durante la campaña anterior había registrado 23 tantos y nueve asistencias en 58 presentaciones.

Su rendimiento también incluye antecedentes frente a clubes importantes del continente. Durante la Champions League pasada convirtió ante Atlético de Madrid y Barcelona, mientras que ahora sumó tres goles frente al Inter.

Tresoldi comenzó su formación futbolística en Hannover, club alemán desde el que fue transferido a Brujas en junio de 2025 por una cifra superior a los ocho millones de dólares, según la información publicada.

Su vínculo con Argentina y una particular historia familiar

Aunque desarrolló buena parte de su vida en Europa, Tresoldi mantiene una relación con la Argentina a través de su familia.

En una entrevista posterior a un partido frente a Barcelona, el delantero contó que es simpatizante de Boca Juniors, mientras que su madre es hincha de River Plate.

También manifestó su admiración por La Bombonera y por algunos futbolistas que pasaron por el club de la Ribera.

Este vínculo familiar aparece como uno de los elementos que podrían acercarlo a la Selección Argentina, aunque la decisión final dependerá del propio jugador.

Por ahora, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni no confirmó públicamente que vaya a convocarlo. Mientras tanto, Tresoldi continuará su temporada en Brujas, donde sus actuaciones internacionales podrían mantenerlo en consideración de diferentes seleccionados.