Venado Tuerto tendrá una nueva noche dedicada a la música tropical con la llegada de Sergio Torres, quien encabezará el sábado 7 de noviembre una nueva edición de Keper Fest. La programación también incluye las presentaciones de Onda Sabanera y Ale Ceberio.

El encuentro se realizará al aire libre en el predio ubicado en Circunvalación y Ruta Provincial 4S, mientras que el ingreso del público estará habilitado desde las 23:30.

La presentación llegará apenas un mes después de una de las actuaciones de mayor repercusión nacional para Torres. Este martes 6 de octubre, el cantante santafesino formó parte de los espectáculos organizados en el estadio Monumental por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

Torres compartió el tramo final de la celebración con Darío Zanco, fundador y acordeonista histórico de Grupo Cali. La actuación se realizó después del amistoso entre Argentina y Benín y formó parte de una programación que reunió a distintos artistas.

El vínculo de Sergio Torres con Messi

La elección del cantante para aquella jornada tuvo relación con el vínculo que mantiene desde hace años con Lionel Messi y su familia.

Según relató el propio Torres en diferentes entrevistas, el primer encuentro se produjo en 2006, cuando uno de los hermanos del futbolista lo contactó para compartir una reunión en una quinta de Arroyo Seco. Con el paso de los años, el músico participó en otras celebraciones privadas vinculadas al entorno familiar del rosarino.

La relación también tiene un componente musical. Messi manifestó públicamente durante su carrera su preferencia por la música de Torres y Grupo Cali, formación de la que el cantante fue una de sus voces más reconocidas.

Tres propuestas tropicales en Venado Tuerto

En este marco, la presentación del 7 de noviembre tendrá a Sergio Torres como uno de los principales nombres de la programación, acompañado por Onda Sabanera y Ale Ceberio.

Las entradas anticipadas ya cuentan con diferentes puntos de venta en Venado Tuerto: Boketto, en Chile 25; Punto Cero, Avellaneda 460; Ohana Despensa, Falucho 8; Cultura Drugstore, Casey 502; Pago Chico, Ovidio Lagos 263; e Indumentaria BM, Chaco 595.

De esta manera, Keper Fest prepara una nueva edición para el sábado 7 de noviembre, con apertura prevista desde las 23:30 y una programación centrada en la cumbia y la música tropical.