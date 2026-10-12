Lanús derrotó 2 a 0 a Vélez Sarsfield este lunes feriado, en el cierre de la 12ª fecha del torneo Clausura. El resultado tuvo consecuencias distintas para los equipos rosarinos: aumentó la presión sobre Newell’s en la pelea por clasificar a los playoffs y favoreció a Rosario Central, que mantuvo su posición por encima del conjunto de Liniers en la tabla anual.

El Granate se impuso en la Fortaleza con un gol de Sasha Marcich a los 59 minutos y otro en contra de Tomás Marchiori a los 90+5. La victoria lo dejó quinto en el Grupo A, con 20 puntos, a una unidad de Vélez, que ocupa el cuarto lugar con 21.

Newell’s quedó séptimo, con 17 unidades, y continúa en puestos de clasificación a la segunda ronda. El triunfo de Lanús lo dejó a tres puntos del equipo rojinegro y fortaleció la posición de un rival que se encuentra por encima en el mismo grupo.

La consecuencia para la Lepra es una mayor exigencia de cara a las cuatro fechas que restan. Aunque conserva un lugar entre los clasificados, necesita sumar para sostener esa ubicación en el tramo final del campeonato. El resultado en la Fortaleza no lo sacó de los puestos de playoffs, pero dejó mejor ubicado a Lanús en esa disputa.

Para Central, el efecto se produjo en la tabla acumulada de la temporada. Vélez quedó quinto con 49 puntos, uno menos que el Canalla, que conserva el cuarto puesto con 50. Una victoria del equipo de Liniers le habría permitido superar la línea del conjunto de Arroyito.

Central venía de golear 5 a 0 a Independiente Rivadavia, líder del acumulado anual. Después de ese triunfo, la caída de Vélez le permitió mantener la ventaja sobre uno de sus perseguidores en la clasificación que también pone en juego el título de Campeón de Liga y los pasajes a las copas internacionales.

Independiente Rivadavia continúa al frente de la tabla anual, seguido por Boca Juniors y Argentinos Juniors. Central se ubica detrás de esos tres equipos, mientras que Vélez perdió la posibilidad de avanzar con el encuentro disputado en Lanús.

En esa misma clasificación, River está noveno con 45 puntos y tiene un partido pendiente. Si lo gana, llegará a 48 unidades. Con cuatro fechas por jugar, tanto la lucha por los playoffs como las posiciones del acumulado siguen abiertas.