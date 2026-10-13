La localidad de Christophersen continúa avanzando en la regularización dominial de viviendas a través del programa provincial “Tu Casa, Tuya”, una iniciativa destinada a que familias que habitan propiedades sin escriturar puedan completar los trámites necesarios para obtener sus títulos de propiedad.

La propuesta es impulsada por el Gobierno de Santa Fe, mediante el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Hábitat y Vivienda, en coordinación con las administraciones locales.

En Christophersen, la implementación del programa permitió concretar una entrega de escrituras a vecinos que se encontraban a la espera de regularizar la situación legal de sus hogares.

Una solución para viviendas que llevaban años sin escriturar

La falta de documentación definitiva sobre determinadas propiedades es una situación que afecta a familias de distintas localidades santafesinas.

En algunos casos, se trata de viviendas construidas sobre terrenos comunales. En otros, de inmuebles adjudicados mediante planes habitacionales cuyos propietarios no habían podido finalizar los procedimientos administrativos.

Entre las dificultades que pueden demorar estos trámites aparecen la falta de mensuras, los costos asociados a la documentación y la necesidad de contar con asistencia técnica especializada.

El programa “Tu Casa, Tuya” busca atender estas situaciones mediante el acompañamiento técnico, administrativo y financiero de la Provincia, junto con las comunas y municipios.

De esta manera, las familias pueden avanzar en la obtención de los documentos que acreditan legalmente la titularidad de sus propiedades.

Qué cambia para una familia cuando recibe su escritura

La escritura constituye un instrumento jurídico fundamental para acreditar la propiedad de una vivienda y avanzar en su inscripción registral.

Contar con la documentación correspondiente facilita distintas operaciones patrimoniales, como la transmisión del inmueble mediante una compraventa o una sucesión.

Además, puede permitir que los propietarios utilicen su vivienda como respaldo para determinadas operaciones crediticias, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por las entidades financieras.

Por otro lado, la regularización también contribuye a ordenar la información catastral y registral de los inmuebles.

Trabajo conjunto entre la Provincia y la Comuna

En Christophersen, el proceso se desarrolla mediante la articulación entre el Gobierno provincial y la administración comunal.

Esta coordinación permite identificar situaciones pendientes de regularización y avanzar con los procedimientos necesarios para resolverlas.

Si bien la información difundida da cuenta de la entrega de escrituras, no se detalló la cantidad de familias beneficiadas ni el número de expedientes que continúan en trámite.

Esos datos permitirían dimensionar el alcance de la iniciativa en la localidad y establecer cuánto resta avanzar en materia de regularización dominial.

El programa forma parte de las acciones habitacionales que desarrolla la Provincia en distintas comunidades santafesinas.

Para las familias que completan el procedimiento, el resultado es la posibilidad de contar con la documentación legal de una propiedad que, en muchos casos, habitan desde hace años.