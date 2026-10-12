Independiente empató 0-0 con Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro terminó con reclamos del conjunto de Avellaneda por un gol de Nahuel Banegas que el árbitro Sebastián Zunino anuló en los minutos finales, después de una revisión del VAR.

La acción que concentró la tensión del cierre comenzó con una intervención de Santiago Montiel y terminó con una definición de Banegas dentro del área. Advertido desde el videoarbitraje, a cargo de Laura Fortunato, Zunino fue al monitor y sancionó una posición adelantada de Montiel en el origen de la jugada. Así, el marcador permaneció sin goles.

Los futbolistas de Independiente protestaron la decisión por considerar injusta la revisión. En los instantes posteriores al fallo también hubo insultos desde las tribunas hacia los jugadores visitantes. La secuencia alteró el final de un partido que había tenido pocas emociones durante buena parte de su desarrollo.

El equipo dirigido por Jadson Viera contó con las situaciones más claras para abrir el resultado. Entre ellas, Montiel estrelló un remate en el palo. Sin embargo, Independiente no consiguió convertir una ventaja válida y debió conformarse con un punto en su visita a Córdoba.

Durante el primer tiempo, los dos conjuntos dispusieron de oportunidades. Giovanni Baroni probó en tres ocasiones para Talleres, mientras que Chimy Ávila y Luciano Cabral exigieron al arquero local. Ezequiel Unsain tuvo intervenciones determinantes para sostener el cero antes del descanso y evitar que el Rojo se pusiera al frente.

En el complemento bajó el ritmo y los cambios no modificaron el funcionamiento general. Omar De Felippe recurrió a distintas variantes en Talleres, aunque su equipo tampoco encontró la manera de destrabar el encuentro. La igualdad se mantuvo hasta la jugada de Banegas y quedó confirmada tras la intervención arbitral.

Con el empate, Independiente quedó quinto en su zona con 18 puntos. En la Tabla Anual ocupa el decimotercer puesto, con 41 unidades, alejado de los lugares de clasificación a los torneos internacionales. Talleres, por su parte, se ubicó decimoquinto en la Zona A, con nueve puntos.

Ambos llegaban de perder: el conjunto cordobés había caído 1-0 frente a Belgrano en el clásico, mientras que el Rojo venía de sufrir un 4-1 ante Instituto en Avellaneda. El próximo compromiso de Independiente será el clásico frente a Racing, después de una visita al Kempes en la que estuvo cerca de llevarse la victoria, pero terminó sumando de a uno.

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