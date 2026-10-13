El bombero voluntario Franco Sosa, integrante del cuartel de Melincué, consiguió un título internacional junto al seleccionado de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios. El equipo se consagró campeón en la categoría Grupal Masculino de la Copa Integración de Habilidades Bomberiles, realizada durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre en Termas del Arapey, departamento de Salto, Uruguay.

La competencia reunió a delegaciones de distintos lugares del continente y puso a prueba las capacidades físicas y técnicas de los participantes mediante circuitos que reproducen situaciones habituales de una intervención de emergencia.

Cuatro bomberos santafesinos en lo más alto del podio

El conjunto ganador estuvo integrado por Franco Sosa, de Melincué; Milton Fontanesi, de Suardi; Claudio Rodríguez, de Las Parejas; y Miguel Vera, de Bombal.

Los cuatro representaron a Santa Fe en una competencia que combina resistencia, velocidad, coordinación y manejo de equipamiento utilizado en tareas de rescate y combate de incendios.

Sosa, de 33 años, forma parte del seleccionado provincial desde 2023 y cuenta con antecedentes de participaciones nacionales en Neuquén y Gálvez, donde también consiguió posiciones de podio.

Cómo fueron las pruebas de la competencia

Los participantes debieron completar diferentes ejercicios relacionados con la actividad bomberil, entre ellos el ascenso a torres transportando una línea de manguera, maniobras de entrada forzada, desplazamientos con líneas de ataque de agua y rescate de víctimas.

Cada recorrido se realizó utilizando el traje estructural y el equipo de respiración autónoma, elementos que, según explicó Sosa, representan una carga adicional superior a los 35 kilogramos.

El bombero señaló que las pruebas reproducen situaciones que pueden presentarse durante una emergencia real, como ingresar a un edificio con equipamiento, superar obstáculos y trasladar a una persona que necesita asistencia.

De esta manera, la competencia también permite evaluar procedimientos y habilidades que forman parte de la preparación operativa de los bomberos voluntarios.

La emoción de Franco Sosa después del campeonato

Sosa reconoció que todavía estaba asimilando el resultado conseguido junto a sus compañeros.

“Todavía me cuesta caer, no me cae la ficha”, expresó al referirse al campeonato.

Además, destacó la posibilidad de representar a su localidad, a Santa Fe y a la Argentina en un encuentro internacional.

El bombero también agradeció el acompañamiento recibido desde Melincué y el respaldo de la Federación Santafesina durante la preparación y participación del seleccionado.

La delegación había viajado a Uruguay el viernes anterior a la competencia y, una vez finalizadas las actividades, sus integrantes emprendieron el regreso a sus respectivas localidades.

Los próximos desafíos del seleccionado

Después del resultado obtenido en Uruguay, Sosa continuará con su preparación para los próximos compromisos provinciales previstos en Gálvez.

El calendario específico de esas competencias todavía no fue detallado en la información difundida.

El título conseguido en Termas del Arapey suma un nuevo antecedente para el seleccionado santafesino y para los cuarteles de Melincué, Suardi, Las Parejas y Bombal, cuyos representantes integraron el equipo ganador.