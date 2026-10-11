La jurista sudafricana Navi Pillay recibió el Nobel de la Paz de 2026 en una decisión que el Comité Noruego vinculó con la defensa del derecho internacional. El anuncio, realizado el 9 de octubre, provocó el rechazo del Gobierno israelí y coincidió con nuevas sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI).

El presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, sostuvo que el sistema jurídico internacional enfrenta una presión enorme y que sus instituciones están siendo atacadas. También advirtió sobre el avance de una política de poder que desplaza los marcos legales.

Pillay presidió entre 2021 y 2025 la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel. En septiembre de 2025, ese organismo concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza. Israel rechazó esa conclusión, que no constituye una sentencia judicial definitiva.

La comisión identificó cuatro de los cinco actos previstos en la Convención sobre el Genocidio. Según su evaluación, las declaraciones de dirigentes israelíes y el patrón de conducta militar permitían inferir la intención de destruir, total o parcialmente, al grupo palestino en Gaza. El organismo sostuvo que esa era “la única inferencia razonable”.

Tras conocerse el premio, la oficina del primer ministro israelí acusó al Comité Nobel de haber “perdido su brújula moral” y señaló a Pillay por supuestamente difundir calumnias contra Israel.

Ese mismo día, la administración de Donald Trump impuso sanciones contra la CPI como institución, luego de medidas anteriores contra jueces y fiscales. El secretario de Estado, Marco Rubio, las justificó en la defensa de la soberanía estadounidense y el rechazo a la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos de su país. La Corte denunció que buscan obstaculizar sus operaciones e intimidar a sus colaboradores.

Estados Unidos e Israel no integran el Estatuto de Roma, el tratado que creó la CPI. El tribunal sostiene que puede investigar determinados crímenes cometidos en territorio palestino porque Palestina sí forma parte de ese acuerdo.

En noviembre de 2024, la Corte emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad vinculados con Gaza. Esas órdenes no equivalen a condenas.

Pillay comenzó su carrera defendiendo a personas perseguidas por el apartheid sudafricano. Fue jueza y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y jueza de la CPI. En el tribunal para Ruanda contribuyó al reconocimiento de la violencia sexual como posible crimen de lesa humanidad y acto de genocidio.

Trump, por su parte, volvió a reclamar el Nobel y se atribuyó haber terminado ocho guerras. Cuestionó la elección de Pillay y calificó como una deshonra para Noruega la decisión de no otorgarle el reconocimiento.

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