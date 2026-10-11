Santa Fe renovó la web de prófugos y recompensas

El Gobierno de Santa Fe renovó la web de las personas más buscadas para concentrar la información sobre prófugos, recompensas vigentes y solicitudes de paradero. La actualización, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, apunta a facilitar la consulta pública y los aportes ciudadanos a las investigaciones.

Según el balance difundido por la cartera provincial, desde la implementación de la política de recompensas fueron detenidos 16 prófugos considerados de alta peligrosidad y se pagaron $92 millones a personas que brindaron información relevante. Las cifras corresponden al desarrollo de esa política, no a los resultados del nuevo diseño del sitio.

La plataforma está disponible en https://www.santafe.gob.ar/ms/mas-buscados/ y reúne también pedidos de datos para esclarecer delitos. De ese modo, quienes ingresen pueden consultar en un mismo espacio las búsquedas publicadas y los montos ofrecidos por información.

Entre los cambios se incorporó la posibilidad de compartir directamente por WhatsApp los datos sobre las personas buscadas. Además, los pedidos de paradero, que antes se encontraban en otra sección de la página provincial, quedaron integrados al sitio renovado. La herramienta también incluye los resultados informados sobre detenciones y recompensas abonadas.

Para aportar información, los canales habilitados son las sedes de la Fiscalía, el correo electrónico [email protected] y el teléfono 911. La Provincia presenta estas vías como mecanismos para colaborar de manera segura y anónima con la localización de personas requeridas por la Justicia y con el esclarecimiento de hechos investigados.

El otorgamiento de una recompensa depende de la evaluación judicial del aporte. De acuerdo con el procedimiento informado por el Ministerio, la Fiscalía analiza los datos recibidos y el fiscal a cargo de cada causa determina si resultaron útiles y si corresponde conceder el pago.

Cuando se autoriza una recompensa, el Ministerio la entrega en efectivo. Según la explicación oficial, esa modalidad evita que quien aportó la información deba exponer su identidad dentro del sistema bancario.

El fondo de recompensas es administrado por Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, junto con Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales. La cartera provincial encuadra esta herramienta como un complemento de las tareas policiales y judiciales destinadas a localizar prófugos y avanzar en las investigaciones.

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