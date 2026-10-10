Chelsea goleó 5-1 a Bournemouth en Stamford Bridge y Emiliano Martínez tuvo una intervención decisiva para sostener la ventaja durante el primer tiempo. El argentino respondió con una doble atajada cuando su equipo ganaba 2-0, aunque volvió a terminar un partido sin poder mantener el arco invicto.

El conjunto dirigido por el español Xabi Alonso abrió una diferencia de dos goles apenas comenzó el encuentro. Jordan Henderson marcó a los dos minutos y Morgan Rogers amplió el resultado a los tres. Esa ventaja temprana obligó al visitante a buscar una recuperación ante un rival que había aprovechado sus primeras oportunidades.

La acción más destacada de Martínez llegó cuando Bournemouth consiguió superar la defensa local. El francés Adrien Truffert habilitó al brasileño Rayan, quien quedó con una oportunidad clara para descontar. El arquero argentino salió rápido a achicar y bloqueó el remate, pero la jugada continuó con una segunda posibilidad para la visita.

Ryan Christie capturó esa nueva oportunidad y tampoco pudo convertir: Martínez volvió a responder y evitó que el remate del escocés terminara en la red. Las dos intervenciones consecutivas provocaron los aplausos de los hinchas del Chelsea. El marplatense acompañó la reacción de las tribunas con un puño en alto.

El equipo londinense llegó al descanso con el 2-0 y extendió la diferencia en el inicio del complemento por intermedio de Pedro Neto. Sin embargo, a los seis minutos de esa segunda etapa, una secuencia de rebotes permitió el descuento de Bournemouth y dejó al arquero sin posibilidades de respuesta.

La jugada comenzó con un córner al primer palo, siguió con una pelota peinada y un intento fallido de palomita. Después, Moisés Caicedo intentó despejar, pero su rechazo rebotó en Evanilson y terminó en gol. La acción quebró la valla de Martínez, sin que el descuento modificara el desenlace del encuentro.

Chelsea completó la goleada con otro tanto de Pedro Neto y un tiro libre convertido por Henderson. Ambos terminaron con dos goles, mientras que Rogers completó la lista de anotadores del local.

Con este resultado, Chelsea quedó quinto en la Premier League, a la espera de que finalizara la sexta jornada. Bournemouth quedó un puesto por encima de la zona de descenso, con la posibilidad de caer si Coventry o Tottenham ganaban sus respectivos encuentros.

Martínez acumula cinco presencias en Chelsea, con dos triunfos, dos derrotas, un empate y 11 goles recibidos. Todavía no logró una valla invicta en esta etapa, después de mantener el arco en cero con Argentina en los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

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