Emiliano “Dibu” Martínez está cerca de iniciar una nueva etapa en la Premier League. Chelsea llegó a un acuerdo con Aston Villa para incorporar al arquero argentino de 33 años en una operación valuada en 7,5 millones de libras, según coinciden diferentes medios británicos. El vínculo previsto será por dos temporadas, con opción de extenderlo por un año más.

La transferencia todavía debe atravesar los últimos pasos administrativos. Martínez deberá realizarse la revisión médica y posteriormente firmar su contrato antes de ser presentado oficialmente como jugador del conjunto londinense. Por ese motivo, hasta completar esas instancias corresponde hablar de una operación acordada y no todavía de una incorporación formalmente anunciada

La salida comenzó a tomar forma durante las últimas semanas. Aston Villa incorporó desde Parma al arquero japonés Zion Suzuki, mientras que Marco Bizot también apareció entre las alternativas utilizadas por Unai Emery. Ese escenario redujo las posibilidades de Martínez de continuar como titular y aceleró la búsqueda de un nuevo destino.

Chelsea, por otro lado, inició la temporada con Robert Sánchez bajo los tres palos. El arquero español fue cuestionado después de cometer errores ante Fulham y la dirigencia londinense avanzó entonces en la búsqueda de una alternativa con experiencia. Sky Sports señaló que la llegada del argentino abre ahora interrogantes sobre la conformación definitiva del puesto, donde también aparece el joven Mike Penders.

Martínez había tenido anteriormente posibilidades de abandonar Birmingham. Juventus negoció por el campeón del mundo, aunque finalmente decidió incorporar a Guglielmo Vicario. También habían existido conversaciones en mercados anteriores con otros clubes de la Premier League.

El argentino cerraría de esta manera un ciclo iniciado en septiembre de 2020. Durante seis temporadas disputó 256 encuentros con Aston Villa, alcanzó 80 vallas invictas y fue parte del equipo campeón de la Europa League 2025/26.

Su desembarco en Stamford Bridge también implica regresar a Londres, ciudad en la que pasó buena parte de su etapa como jugador de Arsenal antes de consolidarse definitivamente en Aston Villa.

Ahora quedarán por resolverse la revisión médica, la firma y la presentación oficial. Una vez cumplidos esos pasos, Martínez comenzará la competencia por el arco de un Chelsea que decidió modificar un puesto que había quedado nuevamente bajo análisis en el comienzo de la temporada.