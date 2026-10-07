Una ciudadana dominicana imputada en una causa por tenencia y comercialización de estupefacientes en Venado Tuerto fue detenida por la Policía Federal Argentina y expulsada del país. El procedimiento terminó con su traslado al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, desde donde partió en un vuelo hacia la República Dominicana.

La mujer tenía cancelada su residencia permanente y una prohibición de reingreso al territorio argentino. Su permanencia había sido declarada ilegal a raíz de su situación judicial. La acusación por estupefacientes corresponde a una imputación: la información disponible no detalla una condena ni el estado procesal posterior de esa causa.

La intervención policial respondió a un oficio del Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo del juez Aurelio Cuello Murúa. El magistrado solicitó a la División Unidad Operativa Federal de esa ciudad que identificara y detuviera a la mujer para dar cumplimiento a la medida.

Los efectivos de la dependencia local, pertenecientes al Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, realizaron tareas de inteligencia para establecer su ubicación. Finalmente, la localizaron e interceptaron mientras transitaba por la vía pública, sobre la calle Belgrano de Venado Tuerto.

Después de la detención, el personal policial se comunicó con la Dirección Nacional de Migraciones. Ese organismo dispuso que la mujer permaneciera alojada en la sede de la dependencia federal local hasta que interviniera la Comisaría de Asuntos Migratorios, también perteneciente a la PFA.

Una vez completados los trámites judiciales correspondientes, esa comisaría asumió la custodia y concretó el traslado a Ezeiza. Desde allí se hizo efectivo el regreso a su país de origen, con lo que concluyó el operativo de expulsión.

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