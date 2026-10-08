La Expo Carreras 2026 finalizó con una convocatoria de 10 mil estudiantes en las ciudades de Rosario y Santa Fe, según el balance difundido por el Gobierno provincial. La propuesta, organizada por el Ministerio de Educación, reunió a 108 institutos de Educación Superior de gestión pública y privada, que presentaron sus ofertas académicas para el próximo año.

Bajo el lema “Estudiá en Santa Fe, oferta académica 2027”, la actividad estuvo dirigida principalmente a alumnos que transitan los últimos años de la escuela secundaria, estudiantes de la modalidad Secundaria para Jóvenes y Adultos y personas interesadas en iniciar una formación superior.

El objetivo fue facilitar el acceso a información sobre carreras, modalidades de cursado y alternativas educativas disponibles en distintos puntos del territorio santafesino.

Cuatro jornadas de orientación y propuestas educativas

La exposición comenzó el jueves 1 y viernes 2 de octubre en las instalaciones del ISEF Nº 11 de Rosario. Posteriormente, se trasladó a la ciudad de Santa Fe, donde se desarrolló el martes 6 y miércoles 7 en ATE Casa España.

Durante las jornadas, los institutos participantes instalaron espacios informativos atendidos por docentes y estudiantes, quienes respondieron consultas de los visitantes y explicaron las características de sus propuestas formativas.

Además, la programación incluyó charlas de orientación vocacional, muestras, galerías fotográficas y actividades vinculadas con diferentes experiencias de aprendizaje.

El balance del Ministerio de Educación

La subsecretaria de Educación Superior, Claudia Ortega, calificó la experiencia como “muy positiva” y destacó la participación registrada en ambas ciudades.

“La Expo Carreras brinda la posibilidad de proyectar un futuro para los estudiantes de toda la provincia”, expresó la funcionaria.

Ortega también señaló que estas instancias permiten acompañar a los jóvenes en la elección de sus trayectorias educativas, especialmente cuando deben decidir qué formación continuar después de terminar la secundaria.

Por su parte, la subsecretaria de Educación de Gestión Privada, Analía Massera, agradeció el trabajo de las instituciones, directivos, docentes, supervisores y coordinadores que participaron de la organización.

Según explicó, la exposición surgió de una iniciativa de los propios institutos superiores, que buscaban contar con un espacio específico para presentar sus carreras y establecer contacto directo con futuros ingresantes.

La oferta educativa también llega a las localidades del interior

Uno de los aspectos destacados por las autoridades fue la distribución territorial de las instituciones de Educación Superior.

Massera remarcó que las posibilidades de formación no se concentran únicamente en Rosario y Santa Fe, sino que también existen propuestas académicas en localidades más pequeñas de la provincia.

Esta distribución permite que estudiantes del interior puedan evaluar alternativas educativas sin que necesariamente deban trasladarse a los principales centros urbanos.

De cara al ciclo lectivo 2027, la Expo Carreras funcionó como un punto de encuentro entre las instituciones y quienes proyectan continuar sus estudios.

El balance oficial informó la participación de 10 mil estudiantes, aunque no precisó cuántos iniciarán efectivamente una carrera el próximo año. Ese dato permitirá, en el futuro, evaluar el alcance de la propuesta más allá de la asistencia registrada.