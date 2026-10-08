El Gobierno de Santa Fe anunció una serie de actividades por el Mes de la Salud Mental y difundió los principales indicadores de la política sanitaria que desarrolla desde 2024. La iniciativa busca fortalecer la atención en hospitales generales, centros de salud y espacios comunitarios, mediante el trabajo de equipos interdisciplinarios.

La agenda se enmarca en el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, con el objetivo de promover la concientización, prevenir situaciones de riesgo y reducir los prejuicios asociados a los padecimientos de salud mental.

Más internaciones en hospitales generales

Uno de los principales datos difundidos por el Ministerio de Salud está relacionado con la distribución de las internaciones.

Según explicó el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa, durante 2025 el 85 % de las internaciones por situaciones de salud mental se realizó en hospitales generales, mientras que el 15 % restante tuvo lugar en los establecimientos especializados Mira y López, Agudo Ávila y Colonia Oliveros.

La proporción representa un incremento de dos puntos porcentuales respecto de 2024, cuando los hospitales generales concentraron el 83 % de estas internaciones.

Para el funcionario, este cambio refleja una reorganización de los servicios que busca acercar la atención a los lugares donde viven los pacientes.

En ese marco, la Provincia incorporó áreas específicas de internación en los hospitales Sayago, de Santa Fe, y Jaime Ferré, de Rafaela, que se sumaron al servicio existente en el Hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria.

Crecieron los dispositivos comunitarios

Otro de los aspectos destacados por el Gobierno provincial es la ampliación de los espacios que combinan atención clínica, acompañamiento terapéutico y actividades sociales, culturales y laborales.

De acuerdo con los datos oficiales, estos dispositivos pasaron de 112 en 2024 a más de 160 en la actualidad.

Entre las incorporaciones mencionadas figuran el hostal Casa Baigorria, dos viviendas asistidas en la Colonia Oliveros y un Centro de Salud Mental Comunitaria para atención ambulatoria en Rafaela.

Además, desde 2025 se desarrolla un proyecto de juegotecas en hospitales y centros de salud, destinado a promover el encuentro y la participación mediante actividades recreativas.

Capacitación de profesionales

El Ministerio también informó que durante los últimos tres años se realizaron alrededor de 100 capacitaciones, con la participación de más de 11.000 integrantes del sistema sanitario.

Las propuestas incluyeron herramientas para la primera escucha, la intervención ante crisis, la atención de urgencias y el abordaje de situaciones vinculadas al suicidio.

Chiesa destacó, además, la continuidad de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental, cuyo financiamiento, según explicó, fue sostenido por la Provincia ante el retiro de los aportes nacionales.

Actividades durante octubre

La programación provincial contempla ferias, festivales, encuentros y capacitaciones en las seis regiones sanitarias.

El domingo 11 de octubre, desde las 15, se realizará una actividad del dispositivo Patitos en Fila en la Plaza 25 de Mayo de Reconquista.

El sábado 17 tendrá lugar la tercera edición de FestivalMente en el Mercado del Patio de Rosario.

Por otro lado, el 28 de octubre Rafaela recibirá un encuentro sobre primera escucha con adolescentes, mientras que el 29 habrá una jornada de trabajo con equipos de hospitales generales en la ciudad de Santa Fe.

La ampliación de los servicios forma parte de una estrategia que apunta a integrar la salud mental en la atención sanitaria general. Su desarrollo plantea también el desafío de garantizar profesionales, recursos y continuidad asistencial en las distintas localidades santafesinas.