Messi se despidió de la Selección y recordó a Maradona

Lionel Messi se despidió de la Selección argentina con un mensaje publicado en Instagram este miércoles, un día después de disputar su último partido con el equipo nacional. El rosarino repasó su recorrido con la camiseta celeste y blanca, agradeció a quienes lo acompañaron y dedicó un recuerdo a Diego Armando Maradona.

“Ya extraño vestir la celeste y blanca”, escribió al comienzo de la publicación. Aunque expresó la dificultad de poner en palabras lo que siente por la Selección, manifestó que está convencido de haber tomado la decisión correcta al cerrar esta etapa de su carrera.

En su balance, Messi reunió las satisfacciones y los momentos difíciles que atravesó como jugador del seleccionado. “Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, expresó en el posteo.

Uno de los pasajes estuvo dedicado a Maradona. “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar”, escribió. También sostuvo que siente que el histórico capitán los acompañó durante su vida y que continuó haciéndolo “desde el cielo, en cada paso que dimos”.

El agradecimiento a su familia ocupó otro lugar central en la despedida. Según contó, su apoyo fue fundamental a lo largo de su carrera, especialmente en las etapas más difíciles, cuando más necesitaba sentirse acompañado.

Messi extendió ese reconocimiento a sus amigos, a los compañeros con los que compartió el equipo nacional y a todos los entrenadores y cuerpos técnicos de su recorrido. También agradeció a los clubes en los que jugó por respetar sus compromisos con Argentina y permitirle acudir cada vez que fue convocado.

En el cierre, el futbolista agradeció a Dios y dejó un último mensaje de afecto: “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.

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