Cristiano Ronaldo le dedicó un mensaje a Lionel Messi después de su despedida de la selección argentina. El portugués respondió a una publicación del rosarino en redes sociales y reconoció su recorrido con el equipo nacional, tras el triunfo por 3-0 ante Benín en el estadio Monumental de River.

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió Ronaldo en los comentarios del posteo del número 10.

Messi había publicado este miércoles un mensaje en el que expresó que ya extraña vestir la camiseta celeste y blanca. La respuesta del delantero portugués sumó numerosas reacciones y comentarios de usuarios que celebraron el saludo entre ambos futbolistas.

La despedida del capitán argentino tuvo lugar el martes por la noche. En la victoria frente a Benín, Messi convirtió de penal su último gol con la selección. Después del encuentro, dirigió unas palabras a sus compañeros, a su familia, al público que lo acompañó en el estadio y a los argentinos.

El intercambio en redes agregó un reconocimiento de uno de sus principales rivales deportivos a esa despedida. Messi y Ronaldo protagonizaron durante años una competencia que tuvo entre sus escenarios centrales los cruces del Barcelona y el Real Madrid, los clubes en los que construyeron buena parte de sus carreras.

Entre ambos acumularon 13 Balones de Oro. En esta ocasión, el mensaje del portugués puso el foco en la trayectoria de Messi con Argentina y en la huella que dejó tras tantos años representando a su país.