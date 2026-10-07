Rosario Central recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en la próxima fecha con la posibilidad de quedar a dos puntos de la cima de la tabla anual. El equipo rosarino suma 47 unidades y ocupa el quinto puesto, mientras que su próximo rival lidera con 52. A cinco jornadas del cierre, el cruce en el Gigante de Arroyito será clave para sus aspiraciones de repetir el título obtenido en 2025.

Una victoria dejaría al Canalla a dos unidades del conjunto mendocino, aunque su posición también dependerá de los resultados de los otros candidatos. Un empate mantendría la distancia entre ambos y una derrota la ampliaría a ocho puntos, con doce por disputar después de ese encuentro.

Central tendrá tres partidos como local y dos como visitante en este tramo final. Además del duelo con el puntero por la fecha 12, deberá visitar a Atlético Tucumán en la 13 y a Sarmiento en la 15. Cerrará su recorrido ante Estudiantes de Río Cuarto en Arroyito, por la jornada 16.

La disputa por el primer puesto incluye a diez equipos separados por diez puntos. Boca y Argentinos Juniors son los perseguidores más cercanos de Independiente Rivadavia: ambos reúnen 50 unidades. Vélez está a tres del líder y precede a Central en las posiciones.

El conjunto mendocino afrontará tres de sus últimos cinco compromisos fuera de casa. Entre esas visitas figuran Central, Argentinos Juniors, por la fecha 14, y Gimnasia de Mendoza, en la última jornada. También deberá suplir la baja de Maxi Salas, quien sufrió una rotura de ligamentos.

Boca llega a la definición con una serie de 16 partidos sin derrotas y, al igual que Central, jugará tres encuentros como local. Su calendario incluye las visitas a Instituto en la fecha 12 y a Independiente en la 14, además del cierre en casa frente a Defensa y Justicia. Argentinos, por su parte, tendrá un enfrentamiento directo con el puntero como local.

Detrás de Central aparecen Instituto, con 46 puntos, y Belgrano, con 45. Estudiantes y Gimnasia La Plata suman 44 cada uno. Instituto deberá enfrentar, entre otros, a Boca y Estudiantes, mientras que Belgrano cerrará ante Gimnasia en La Plata.

River ocupa el décimo lugar, a diez unidades de Independiente Rivadavia, pero tiene pendiente el encuentro de la fecha 11 ante Sarmiento. Por eso dispone de 18 puntos en juego, tres más que los otros aspirantes. Si gana ese compromiso, reducirá a siete puntos su diferencia con el actual líder.