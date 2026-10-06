Nations League: diez partidos animan la jornada de este martes
La UEFA Nations League 2026/27 continúa este martes 6 de octubre con la cuarta jornada de su fase de grupos y una programación que incluye diez encuentros distribuidos entre las distintas categorías del torneo. El foco principal estará puesto en el Grupo A3, donde Croacia recibirá a España e Inglaterra enfrentará a Chequia.
Los dos partidos correspondientes a la Liga A comenzarán a las 15.45, hora argentina.
En el Stadion Poljud de Split, Croacia buscará hacerse fuerte como local frente a España. El encuentro tendrá transmisión para Argentina de ESPN y Disney+ Premium.
A la misma hora, Wembley será escenario del encuentro entre Inglaterra y Chequia. Para el público argentino, el partido estará disponible a través de ESPN 2 y Disney+ Premium.
Sin embargo, la programación de este martes no se limita a esos dos encuentros. El calendario oficial de UEFA establece una jornada de diez partidos.
La actividad comenzará a las 11.00 de Argentina con Kazajistán-Islas Feroe, encuentro que podrá verse por ESPN 3 y Disney+ Premium. Más tarde, desde las 15.45, se disputará el grueso de la fecha.
Todos los partidos de la Nations League de hoy
- 11.00: Kazajistán vs. Islas Feroe — ESPN 3 / Disney+ Premium.
- 15.45: Croacia vs. España — ESPN / Disney+ Premium.
- 15.45: Inglaterra vs. Chequia — ESPN 2 / Disney+ Premium.
- 15.45: Escocia vs. Eslovenia — Disney+ Premium.
- 15.45: Suiza vs. Macedonia del Norte — Disney+ Premium.
- 15.45: Albania vs. San Marino — Disney+ Premium.
- 15.45: Bielorrusia vs. Finlandia — Disney+ Premium.
- 15.45: Moldavia vs. Eslovaquia — Disney+ Premium.
- 15.45: Estonia vs. Islandia — Disney+ Premium.
- 15.45: Luxemburgo vs. Bulgaria — Disney+ Premium.
Además, la jornada permitirá empezar a definir posiciones de cara al tramo decisivo de la fase de grupos. Portugal llega a esta edición como defensor del título obtenido en 2024/25.
Al momento de esta publicación, los encuentros de este martes todavía no comenzaron. Los resultados podrán actualizarse durante el desarrollo de la jornada.