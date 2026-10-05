La Municipalidad de Villa Cañás llevó adelante una nueva jornada gratuita de castraciones, destinada en esta oportunidad exclusivamente a perros. El operativo fue el cuarto realizado durante el año y tuvo lugar en el Galpón N° 2 del predio del Ferrocarril.

Según la información difundida oficialmente, durante la actividad se realizaron 47 esterilizaciones, correspondientes a 15 machos y 32 hembras.

Las intervenciones estuvieron a cargo del médico veterinario Marcos Restovich y formaron parte de las acciones que se desarrollan en la ciudad vinculadas al control de la población animal y la tenencia responsable de mascotas.

Además de las castraciones, durante el operativo se aplicaron vacunas antirrábicas a 37 animales. La vacunación contra la rabia constituye otra de las medidas sanitarias destinadas a prevenir esta enfermedad y proteger tanto a los animales como a la población.

Desde el Municipio indicaron que estas jornadas forman parte de las políticas locales relacionadas con la salud pública y el cuidado de los animales.

Por otro lado, el operativo contó con la colaboración de vecinos voluntarios, quienes acompañaron el desarrollo de las actividades junto al personal encargado de la jornada.

Las castraciones permiten avanzar en el control reproductivo de perros y gatos, especialmente frente a situaciones de reproducción no planificada y presencia de animales sin responsables identificados.

En este marco, la cuarta jornada permitió alcanzar 47 nuevas esterilizaciones. La información oficial difundida sobre este operativo no detalló el número acumulado de animales castrados durante las cuatro jornadas realizadas en Villa Cañás a lo largo de 2026.

El Municipio prevé continuar trabajando en acciones vinculadas con la tenencia responsable y el control sanitario de los animales, con la participación de profesionales y vecinos que colaboran en este tipo de operativos.