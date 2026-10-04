Un automóvil protagonizó un vuelco durante la mañana de este domingo sobre la Ruta Provincial 94, en sentido desde Villa Cañás hacia Teodelina. Los dos ocupantes del vehículo lograron salir del habitáculo y posteriormente fueron trasladados al centro de salud local.

Según informó el Departamento de Prensa y Difusión de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, la convocatoria fue recibida alrededor de las 5:52 a través del sistema de emergencias.

Al arribar al sector indicado, los servidores públicos encontraron un automóvil que, por circunstancias que todavía no fueron establecidas, había salido de su posición normal de circulación y terminó volcado sobre su techo en la banquina.



Los dos únicos ocupantes ya se encontraban fuera del vehículo cuando llegaron los bomberos. Personal del SIES 107 los asistió inicialmente en el lugar y posteriormente resolvió su traslado al nosocomio de Villa Cañás para realizar una evaluación médica más completa.

Hasta el momento no se informó oficialmente el diagnóstico ni la gravedad de eventuales lesiones.

Mientras se desarrollaba la atención de los ocupantes, los bomberos trabajaron sobre el automóvil para garantizar condiciones de seguridad. Entre las tareas realizadas estuvieron el control de posibles riesgos, la verificación de pérdidas de combustible y la desconexión de la batería.

Una vez descartadas situaciones que pudieran generar nuevos inconvenientes, el operativo fue finalizado y la dotación regresó al cuartel.



Además de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, en el lugar intervinieron efectivos policiales, personal de Tránsito, integrantes del SIES 107 y personal de Emcofir.

Las circunstancias que provocaron el vuelco no fueron precisadas en el informe oficial y deberán establecerse a partir de las actuaciones correspondientes.

La Ruta Provincial 94 constituye el principal corredor vial entre Villa Cañás y Teodelina y ha registrado otros accidentes durante este año. En agosto, por ejemplo, otro automóvil volcó en cercanías de la denominada Curva de Varela, también en dirección a Teodelina, en un episodio que requirió la intervención de servicios de emergencia de ambas localidades.