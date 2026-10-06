Lionel Messi marcó un gol de penal y dio dos asistencias en una noche de despedida con la selección argentina. El capitán participó de las principales acciones ofensivas y estuvo cerca de ampliar su cuenta con un remate que dio en el palo sobre el final.

Su actuación también incluyó una recuperación junto al banderín del córner: corrió detrás de una pelota que parecía perdida y consiguió mantenerla en juego. Entre las oportunidades que tuvo, recibió un pase de tres dedos de Lautaro Martínez que lo dejó solo frente al arco.

Nicolás Otamendi abrió el marcador con una volea. La jugada nació en un córner que Nicolás Tagliafico había generado al comienzo del segundo tiempo, en una de sus incursiones ofensivas. El defensor central aportó así uno de los goles de la jornada.

Otro de los protagonistas fue Nicolás Paz, que convirtió apenas un par de minutos después de entrar. Recibió una asistencia de Messi y resolvió una acción que le permitió dejar su aporte en el marcador con poco tiempo en cancha.

Por el sector derecho, Agustín Giay llegó varias veces hasta el fondo, envió centros y recibió la falta que derivó en el penal. Su participación le dio al equipo una vía de avance por la banda, mientras Tagliafico tuvo menos presencia en ataque por la izquierda.

Emiliano Martínez intervino ante dos pelotas en el primer tiempo y tuvo menos actividad durante el complemento. El arquero terminó con la valla invicta. Cristian Romero, por su parte, realizó algunos cruces para alejar el peligro.

En el mediocampo, Enzo Fernández aportó pases y relevos, además de un cabezazo que le sacaron sobre la línea. Alexis Mac Allister combinó con Messi en una doble pared, mientras Julián Álvarez salió del área en busca de asociaciones.

Los cambios sumaron otras intervenciones ofensivas. Giovanni Lo Celso buscó conectarse con Messi y Exequiel Palacios hizo circular la pelota. Leonel Flores encaró y remató en un par de ocasiones, mientras Franco Mastantuono capturó un rebote y terminó la acción con un disparo alto.