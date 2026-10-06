Nicolás Otamendi jugó su último partido con la selección argentina y marcó un gol en el triunfo ante Benín, en el Monumental. En una jornada atravesada por la despedida de Lionel Messi, el defensor también cerró su recorrido con la camiseta nacional: convirtió con una volea a la salida de un córner.

El zaguero terminó su etapa en la Albiceleste con 140 partidos, nueve goles y cuatro títulos. Además, participó en cuatro mundiales. Su despedida sumó otro cierre de ciclo para un equipo que afrontará sus próximos compromisos sin dos referentes de larga trayectoria.

“Me voy con una emoción difícil de explicar, porque representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida”, escribió Otamendi en sus redes sociales. El actual defensor de River agradeció el acompañamiento de los hinchas tanto en las victorias como en los momentos difíciles y cerró su mensaje con un “Hasta siempre, Selección. Gracias por todo”.

Entre quienes asistieron al Monumental estuvo Ángel Di María, excompañero de Messi y uno de sus socios durante años en el seleccionado. También presenció la despedida Cristian Kily González, actual entrenador del capitán argentino en Inter Miami. La reunión de campeones de Qatar 2022 tuvo ausencias, entre ellas las de Alejandro Gómez, Juan Foyth, Paulo Dybala, Franco Armani y Nahuel Molina.

La victoria ante Benín extendió a 22 la serie de triunfos consecutivos de Argentina en amistosos. La racha comenzó el 5 de junio de 2022, con el 5 a 0 frente a Estonia en el que Messi convirtió todos los goles, cuatro días después de la conquista de la Finalíssima.

Si se incluyen los empates previos, el seleccionado acumula 30 amistosos sin derrotas, con 27 victorias y tres igualdades. La última caída en ese tipo de encuentros fue el 0-2 ante Venezuela, en marzo de 2019.

El partido no tuvo debutantes, aunque la triple jornada dejó ocho estrenos con la camiseta argentina: Leonel Flores, Román Vega, Valentín Gómez, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Matías Palacios, Matías Soulé y Santiago Castro. Esas primeras apariciones acompañan el proceso de renovación del plantel.

Los próximos compromisos serán los dos partidos de la fecha FIFA de noviembre. Argentina tiene prevista una gira breve por Asia, todavía sin rivales definidos. Será el comienzo de una nueva etapa después del adiós de Messi y Otamendi.