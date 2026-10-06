El Museo del Deporte Santafesino será escenario de una jornada gratuita de música, juegos y gastronomía organizada por el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario para acompañar a Lionel Messi. La convocatoria está prevista para este martes desde las 17, en el parque de Malvinas, e incluirá la transmisión del encuentro entre Argentina y Benín a las 20.

El Gobierno provincial presentó la actividad como un homenaje por el que anunció como el último partido de Messi con la selección argentina. Esa caracterización corresponde a la convocatoria oficial, que propone reunir a vecinos y visitantes en el barrio donde creció el capitán argentino.

La pantalla gigante estará instalada sobre la fachada del museo, ubicado a dos cuadras de la casa donde vivió Messi. El edificio, que cuenta con un espacio dedicado al futbolista, permanecerá abierto hasta las 23 para que el público también pueda recorrer sus instalaciones durante la jornada.

La programación previa al partido incluirá magos, propuestas lúdicas para los chicos y la participación de Capi. En el escenario se presentarán Los de Barbacena y Azul Saita, quien compuso un tema especial para Messi, según detalló la ministra de Cultura, Susana Rueda, en el anuncio provincial. La oferta se completará con propuestas gastronómicas.

“Queremos homenajear y despedir como se merece a Lionel Messi”, expresó Rueda. La ministra explicó que la fiesta previa fue organizada junto con los vecinos y convocó a habitantes de Rosario y de la región a acercarse al museo y participar de las actividades.

El encuentro también permitirá conocer las intervenciones artísticas realizadas en el barrio. Rueda recordó que el domingo se inauguró el Caminito de Messi, un paseo-museo al aire libre con murales que homenajean al campeón en la cuadra de su casa. Según explicó, distintos muralistas trabajaron en el sector para rendirle homenaje.

Por su parte, el director provincial de Integración Territorial del Ministerio de Cultura, Gino Svegliati, destacó en la comunicación oficial el trabajo comunitario para renovar la estética del barrio. También vinculó esa transformación con las obras realizadas por los Juegos Suramericanos e invitó a recorrer los murales impulsados por los vecinos.

Svegliati señaló que más de 22.000 personas visitaron el Museo del Deporte durante esos juegos. El funcionario sostuvo que la intención es consolidar el barrio y el parque de Malvinas como lugares para desarrollar fiestas populares y recuperar el uso del espacio público.