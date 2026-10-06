Lionel Messi recibió dos regalos de la selección de Benín antes del amistoso en el estadio Monumental: un buzo oficial del equipo africano y una réplica del Monumento a la Amazona. El capitán beninés, Sessi D’Almeida, fue el encargado de entregarle los presentes al rosarino en la previa de su despedida de la Albiceleste.

El reconocimiento del rival se sumó a la jornada organizada para el último encuentro de Messi con la camiseta nacional. La despedida ante Benín fue anunciada por la [Asociación del Fútbol Argentino](https://www.afa.com.ar/es/posts/la-noche-que-nadie-quiere-que-termine-la-seleccion-despide-a-messi-en-una-fiesta-inolvidable-en-el-monumental) como un homenaje al capitán.

La réplica entregada por D’Almeida remite a una obra emplazada en Cotonú, la principal ciudad de Benín. Su figura representa a una combatiente armada, con la mirada hacia adelante, y recuerda a las mujeres que integraron una unidad militar del antiguo reino de Dahomey.

Aquellas guerreras eran conocidas como Agodjiés o Minons. Formaron un cuerpo compuesto exclusivamente por mujeres que existió hasta finales del siglo XIX y que ocupa un lugar en la historia beninesa como símbolo de valentía y resistencia.

La escultura original fue inaugurada en julio de 2022 en la Explanada de las Amazonas. Tiene 30 metros de altura y un peso aproximado de 150 toneladas. Para su construcción se utilizó una estructura metálica recubierta de bronce.

El monumento fue impulsado por el presidente Patrice Talon y diseñado por el artista chino Li Xiangqun. Con esa elección, el obsequio para Messi incorporó una referencia a la historia de Benín, junto con una prenda que identifica a la selección que enfrentaba a la Argentina.