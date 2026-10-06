Cuando Argentina quedó eliminada del Mundial de Corea-Japón, el 12 de junio de 2002, Lionel Messi tenía 14 años y se formaba en las inferiores del Barcelona. El empate 1-1 ante Suecia cerró la participación del equipo de Marcelo Bielsa en la primera ronda. Para el adolescente rosarino, su debut en una Copa del Mundo todavía estaba a cuatro años de distancia.

Ese estreno llegó en Alemania 2006, frente a Serbia y Montenegro. Entre una competencia y otra, Messi pasó de integrar las categorías juveniles del club catalán a jugar en su Primera y vestir la camiseta de la selección argentina.

En junio de 2002, su vida transcurría lejos de Rosario. Había llegado a España por primera vez en septiembre de 2000 y compartía la categoría Cadetes con Gerard Piqué y Cesc Fàbregas. El 24 de junio, menos de dos semanas después de la eliminación argentina, cumpliría 15 años.

La adaptación también tenía dificultades fuera de la cancha. Según la biografía “Messi”, de Guillem Balagué, era un chico tímido, que todavía recibía un tratamiento con hormonas de crecimiento y tendía a aislarse en el vestuario. Vivía con su padre en un departamento de Barcelona, mientras el resto de la familia había regresado a Rosario.

El mismo libro relata que Javier Saviola y Roberto Bonano se acercaban al juvenil argentino, le preguntaban cómo estaba y, algunas veces, lo invitaban a compartir un helado y una charla. Eran pequeños encuentros con compatriotas durante sus primeros años en España.

Su recorrido deportivo se aceleró en las temporadas siguientes. En noviembre de 2003, con 16 años, disputó su primer amistoso con el plantel principal del Barcelona, ante Porto. En junio de 2004 debutó en el seleccionado argentino Sub 20 frente a Paraguay.

El fútbol que rodeaba aquellos primeros pasos tenía otras reglas y costumbres. En Argentina, la máxima categoría reunía a 20 equipos y el calendario se dividía en los torneos Clausura y Apertura. Varios encuentros se disputaban simultáneamente los domingos por la tarde, y el programa Fútbol de Primera concentraba por la noche buena parte de la atención de los hinchas.

Corea-Japón 2002, ganado por Brasil, se jugó sin VAR y fue el último Mundial que utilizó el gol de oro: durante el tiempo suplementario, el primer tanto terminaba el partido.

También era distinto el entorno tecnológico. Facebook, YouTube y el iPhone todavía no habían aparecido. La comunicación por Internet y los videojuegos formaban parte de aquel período de transición en el que Messi aún era un juvenil y su historia mundialista estaba por comenzar.