El músico y excombatiente de Malvinas Fabio Santana interpretó el Himno Nacional Argentino antes del partido de la selección frente a Benín en el estadio Monumental, en una jornada presentada como la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina. Durante su actuación sostuvo una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

La ceremonia tuvo lugar antes del inicio del encuentro y provocó lágrimas en el entrenador Lionel Scaloni y en varios futbolistas. La emoción también se extendió a las tribunas, donde los hinchas acompañaron el momento previo al partido.

La participación de Santana reunió su trayectoria musical con su experiencia como veterano de la guerra de 1982. Su vínculo con el canto había comenzado en la infancia, cuando participaba en actos escolares. A principios de los años 80 empezó a presentarse en bares y escenarios locales.

Ese recorrido se interrumpió cuando fue convocado para cumplir con el servicio militar obligatorio y terminó participando del conflicto de Malvinas. Después de la guerra atravesó las secuelas de aquella experiencia antes de retomar su actividad artística.

Con el paso de los años volvió a la música y construyó una trayectoria que lo llevó a interpretar el himno ante el público del Monumental. En una jornada centrada en Messi, su presencia también puso el recuerdo de Malvinas en el centro de la ceremonia.