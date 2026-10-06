Boca cerró una fecha favorable en la pelea por la tabla anual: goleó 3-0 a Unión, alcanzó los 50 puntos y quedó a dos del líder, Independiente Rivadavia. Los empates del conjunto mendocino y de Vélez le permitieron acercarse a la cima y superar al Fortín cuando restan cinco jornadas, con 15 unidades en juego.

La victoria también le dio margen en la zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. Así, el equipo de la Ribera consiguió un resultado que mejoró su situación tanto en el torneo como en la acumulación de puntos de la temporada, donde continúa en puestos de acceso directo a la Copa Libertadores 2027.

Independiente Rivadavia dejó escapar dos puntos al empatar 1-1 con Gimnasia. El conjunto mendocino no pudo sostener la ventaja y el gol de Colazo selló la igualdad, que mantuvo abierta la disputa por el primer lugar de la general.

Vélez tampoco aprovechó la oportunidad de recuperar su posición por encima de Boca. Igualó 2-2 con Platense y quedó cuarto, con 49 unidades. Argentinos Juniors, en tanto, tiene 50 puntos, la misma cantidad que el Xeneize, por lo que la diferencia de gol interviene en el ordenamiento de ambos equipos.

Otro de los clubes que dejó puntos en el camino fue Rosario Central, que empató con Banfield. El equipo rosarino acumula 47 unidades y quedó a tres de Boca, todavía cerca de los primeros puestos.

Central tendrá además un cruce directo en la próxima fecha: recibirá a Independiente Rivadavia. Ese encuentro puede modificar nuevamente las distancias en la parte alta de la tabla y será relevante para los equipos que persiguen al líder.

Con ese panorama, Boca afrontará el tramo final con dos objetivos ligados a la tabla anual: sostener su lugar de clasificación directa a la Libertadores y disputar el primer puesto. La goleada ante Unión y los resultados ajenos redujeron la distancia que necesita descontar en las cinco fechas restantes.