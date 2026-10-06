Brasil terminó sin derrotas su primera serie de amistosos después del Mundial, pero los resultados no alcanzaron para despejar todas las dudas alrededor del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. La Canarinha empató 1-1 con Australia, luego venció 4-2 al mismo rival y cerró la gira con un 4-0 frente a India.

El balance numérico fue favorable: nueve goles convertidos, tres recibidos y siete puntos sobre nueve posibles si se trasladaran los resultados a un formato competitivo. Sin embargo, el rendimiento tuvo altibajos y abrió nuevamente la discusión sobre la identidad futbolística del seleccionado.

SELECCIÓN DE BRASIL BRASIL EN LA FECHA FIFA El balance de la gira internacional del equipo dirigido por Carlo Ancelotti 3 Partidos 2 Triunfos 1 Empate 9 Goles a favor 3 Goles en contra Resultados de la gira 🇦🇺 Australia 1 - 1 Brasil 🇧🇷 🇦🇺 Australia 2 - 4 Brasil 🇧🇷 🇮🇳 India 0 - 4 Brasil 🇧🇷 Balance BRASIL TERMINÓ INVICTO LA GIRA Novedades del Sur

El primer encuentro fue el que generó mayores cuestionamientos. Australia se puso en ventaja durante el segundo tiempo y Brasil consiguió el 1-1 recién sobre el cierre mediante Rayan.

Ancelotti modificó posteriormente la estructura para el segundo amistoso. Con mayor presencia en el mediocampo, Brasil mostró otra producción ofensiva, aunque volvió a atravesar dificultades defensivas. Comenzó ganando, Australia dio vuelta el resultado y la selección sudamericana terminó imponiéndose por 4-2.

El propio entrenador reconoció después de ese encuentro que el equipo todavía tiene aspectos por desarrollar y señaló particularmente la necesidad de encontrar nuevas alternativas en la mitad de la cancha.

El último compromiso tuvo un desarrollo diferente. Ante India, ubicada muy por debajo de Brasil en el ranking FIFA, la Canarinha ganó 4-0 con goles de Estêvão, Pedro y Samuel Lino, quien convirtió dos. Ancelotti aprovechó ese encuentro para continuar con la rotación y entregar minutos a futbolistas que habían tenido menor participación.

La gira también estuvo atravesada por la renovación. Brasil comenzó esta etapa sin algunos nombres centrales de los últimos años y con varios jugadores jóvenes buscando espacio dentro de la selección.

En este marco aparecieron cuestionamientos públicos. Felipe Melo sostuvo que Brasil todavía no encontró una identidad futbolística y reclamó que Ancelotti sea evaluado con el mismo nivel de exigencia que recibiría un entrenador brasileño. Romário también cuestionó con dureza al técnico después del empate inicial frente a Australia.

Por otro lado, desde el cuerpo técnico plantean que esta etapa debe analizarse como un período de observación. Ancelotti explicó que los amistosos fueron utilizados para probar jugadores y sistemas, y pidió paciencia durante el proceso.

El próximo examen llegará en noviembre. Brasil tiene programados amistosos frente a Japón y Singapur, dos encuentros que permitirán observar si las pruebas realizadas durante esta gira comienzan a transformarse en una estructura más definida.

La Canarinha consiguió resultados. El desafío de Ancelotti será ahora acompañarlos con un funcionamiento que permita consolidar el nuevo ciclo.