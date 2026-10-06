Lionel Messi dedicó un mensaje de despedida a los hinchas de la selección argentina antes del encuentro ante Benín, anunciado como su último partido con la camiseta nacional. El duelo está previsto para este martes 6 de octubre, a las 20, en el estadio Monumental.

“Llegó el momento”, expresó el capitán en un video en el que aparece con la camiseta especial que utilizará para la ocasión. La publicación recorre momentos de su trayectoria con la selección y acompaña el cierre de una etapa que se extendió durante más de dos décadas.

“Me voy en paz. Dejé todo”, sostuvo el futbolista rosarino en el mensaje. También resumió su vínculo con el equipo argentino con una frase: “Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida”.

El video combina sus palabras con imágenes de distintos partidos. Entre las escenas elegidas aparecen su debut en los mundiales, cuando llevaba el número 19, y la celebración con la Copa del Mundo conquistada en Qatar 2022. La música que acompaña la secuencia es “Gracias a la vida”, en la interpretación de Mercedes Sosa.

“Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, dijo Messi en el cierre de su saludo a los seguidores de la selección. El agradecimiento a los hinchas es el eje de sus palabras antes de volver a jugar en la cancha de River.

La programación de la despedida contempla actividades desde las 17.30, con música y animación antes del encuentro. Están anunciadas presentaciones de Damas Gratis, Los Fundamentalistas, La Sole, Ulises Bueno y Q’ Lokura, además de una sorpresa para el cierre.

El partido frente a Benín será el momento central de la jornada, preparada para despedir al capitán y repasar su recorrido con la camiseta albiceleste.