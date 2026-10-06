El Consejo Directivo del Club Atlético Argentino M. S. y B. denunció que Fredriksson Football Club incumplió un acuerdo sobre la participación de jugadores cedidos en el partido que ambos equipos disputaron el domingo, por la fecha 7 del torneo de Primera División. Fredriksson ganó 2 a 0 y, después del encuentro, la dirigencia albiceleste expresó su reclamo mediante un comunicado oficial.

Según sostuvo Argentino, el convenio de cesión de Emiliano Ramos, Brian Martínez, Luciano Busto y Agustín Distefano establecía que ninguno podía integrar el equipo de Fredriksson cuando enfrentara al club de origen durante la temporada 2026. La institución afirmó que ese compromiso había sido firmado a principios de temporada por el presidente de Fredriksson, Sr. Stampone, y por los propios futbolistas.

El reclamo apunta al supuesto incumplimiento de esa condición contractual. La información disponible no permite precisar cuáles de los cuatro jugadores participaron del encuentro ni establecer que existiera una inhabilitación reglamentaria para hacerlo.

En el comunicado, titulado «Siempre hemos honrado nuestros compromisos y acuerdos», Argentino aseguró que la cláusula figuraba en los formularios de pase presentados ante la Liga Deportiva del Sur. También sostuvo que ese tipo de condición constituye una práctica habitual tanto para su institución como para otros clubes del ámbito regional.

«Han incumplido la palabra dada», expresó el Consejo Directivo, que responsabilizó a Fredriksson, a sus dirigentes y a los futbolistas por vulnerar lo que describió como un acuerdo firmado entre las tres partes: el club cedente, el cesionario y cada jugador.

Sobre los pasos a seguir, Argentino reconoció que no podrá solicitar sanciones reglamentarias de manera inmediata. Sin detallar acciones concretas ni plazos, anunció: «Oportunamente tomaremos las medidas a nuestro alcance para demostrar que no es tan simple avasallar compromisos adquiridos de buena fe».

La dirigencia ratificó que actuará en defensa de los intereses y del patrimonio del club. El material disponible no incluye una respuesta de Fredriksson ni un pronunciamiento de la Liga Deportiva del Sur sobre el alcance del convenio cuestionado.