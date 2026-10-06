POSCO inauguró una nueva planta de litio en la Puna

POSCO Argentina inauguró este martes la Planta II del Proyecto Sal de Oro en el Salar del Hombre Muerto, en la zona limítrofe entre Salta y Catamarca. El acto contó con la participación de funcionarios nacionales, autoridades provinciales y representantes de la compañía surcoreana.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participaron de la actividad junto con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil.

La nueva instalación estará destinada a la producción de carbonato de litio y tendrá una capacidad aproximada de 23.000 toneladas anuales. Ese volumen se incorporará a la estructura productiva que POSCO ya posee en Argentina, donde funciona además una planta de hidróxido de litio con capacidad para otras 25.000 toneladas por año.

Uno de los anuncios centrales de la jornada fue la firma de un Memorándum de Entendimiento para avanzar con las etapas III y IV del proyecto. Con esas futuras ampliaciones, la compañía apunta a alcanzar una producción total de 100.000 toneladas anuales de productos de litio.

De esta manera, las 100.000 toneladas mencionadas como objetivo no corresponden exclusivamente a la planta inaugurada este martes, sino a la capacidad proyectada del complejo una vez desarrolladas las próximas fases.

Según la información difundida durante la inauguración, la operación comercial de la Planta II tendrá durante 2027 un período de incremento gradual de la producción hasta alcanzar su capacidad de diseño.

El desarrollo de POSCO en Argentina acumula inversiones superiores a los US$2.000 millones, de acuerdo con información difundida por la empresa y medios especializados. Además, se informó que el proyecto generó más de 5.000 puestos de trabajo durante sus diferentes etapas, incluidos más de 600 empleos directos en POSCO Argentina, y mantiene vínculos comerciales con más de 270 proveedores locales.

La compañía también informó que desarrolla programas de capacitación laboral, becas, asistencia médica y otras iniciativas destinadas a las comunidades del área de influencia.

POSCO Argentina opera en el país desde 2018 y Sal de Oro se convirtió en uno de sus principales desarrollos vinculados al litio. Además, Sal de Oro II fue incorporado durante 2026 al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Del acto también participaron el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el embajador de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; autoridades de POSCO y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo.

El próximo paso estará centrado en la puesta en régimen de la nueva planta y en la concreción de las etapas III y IV, necesarias para alcanzar el objetivo anunciado de 100.000 toneladas anuales.