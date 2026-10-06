Neymar le dedicó un homenaje a Lionel Messi en Instagram, donde celebró su trayectoria y recordó los años que compartieron en Barcelona y Paris Saint Germain. El brasileño expresó su agradecimiento por haber jugado junto al capitán argentino y también por haberlo enfrentado.

“Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado”, escribió el futbolista del Santos. La publicación combinó el reconocimiento a la carrera de Messi con un mensaje personal sobre el vínculo que construyeron dentro de la cancha.

Neymar también destacó el alcance del aporte del rosarino al deporte: “No es sólo Argentina que te lo agradece, el mundo te agradece todo lo que hiciste por el fútbol”.

En otro tramo del saludo, el brasileño hizo referencia a un último encuentro con la selección: “Hoy es tu último partido con la camiseta de tu equipo, desde tu país, y espero que disfrutes cada segundo, y que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”. Esa referencia forma parte del mensaje de Neymar; el material disponible no incluye un anuncio de Messi que permita confirmar una despedida definitiva de la selección argentina.

Los dos futbolistas compartieron cuatro temporadas en Barcelona. Durante esa etapa ganaron dos Ligas de España, una Champions League, tres Copas del Rey, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y un Mundial de Clubes.

La relación como compañeros tuvo una segunda etapa en Paris Saint Germain, donde coincidieron durante dos temporadas. En el equipo francés sumaron otras tres conquistas: dos títulos de la Ligue 1 y una Supercopa de Francia. Esos años y los éxitos compartidos fueron el eje del agradecimiento que Neymar le dedicó a Messi.