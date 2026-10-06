Las elecciones de 2026 en Brasil dejaron una representación femenina récord en el Congreso, aunque las mujeres seguirán ocupando poco más de una quinta parte de las bancas. La Cámara de Diputados tendrá 109 legisladoras y el Senado contará con 18 representantes mujeres cuando comience la nueva composición parlamentaria en 2027.

En Diputados, la bancada femenina pasará de las 90 integrantes actuales a 109: son 19 lugares más, un crecimiento del 21,1%. Las legisladoras representarán alrededor del 21% de los 513 escaños. La nueva composición asumirá el 1 de febrero de 2027, según los [datos oficiales de la Cámara](https://www.camara.leg.br/noticias/1309285-com-109-deputadas-eleitas-bancada-feminina-cresce-211-na-camara).

En el Senado, las mujeres ganaron 12 de las 54 bancas que se pusieron en juego, la mayor cantidad desde el retorno a la democracia. Sumadas a las representantes que continúan sus mandatos, serán 18 al comenzar el próximo año, de acuerdo con el [balance del Senado Federal](https://www12.senado.leg.br/tv/programas/noticias-1/2026/10/bancada-feminina-ampliada-12-senadoras-sao-eleitas-em-2026). Actualmente son 15.

La Cámara alta tiene 81 integrantes, por lo que la presencia femenina llegará al 22,2%. Sus mandatos duran ocho años y la renovación se alterna cada cuatro años entre un tercio y dos tercios de las bancas. En 2018, cuando también se eligieron dos tercios del cuerpo, habían resultado electas ocho mujeres.

El avance en Diputados combina continuidad y renovación: 59 de las 109 legisladoras fueron reelegidas. La federación integrada por el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista de Brasil y el Partido Verde reunió 34 diputadas, la mayor cantidad entre esas alianzas.

La distribución territorial sigue siendo desigual. São Paulo eligió 16 diputadas; Minas Gerais, 11, y Río de Janeiro, diez. En cambio, el Distrito Federal, Piauí y Roraima no eligieron mujeres para la próxima Cámara baja, según el [recuento parlamentario](https://www.camara.leg.br/noticias/1309285-com-109-deputadas-eleitas-bancada-feminina-cresce-211-na-camara).

También aumentó la presencia de mujeres negras entre las diputadas electas. Un relevamiento de la organización Mulheres Negras Decidem contabilizó al menos 15, frente a nueve en 2022. Sin embargo, ninguna de las doce mujeres elegidas para el Senado es negra, según la [información publicada por Agência Brasil](https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/cresce-numero-de-mulheres-eleitas-para-o-congresso-nacional).

El crecimiento numérico tampoco implica una agenda política común. La profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Brasilia Flávia Biroli advirtió, en declaraciones recogidas por Agência Brasil, que una mayor presencia femenina puede incluir posiciones diversas y contrarias a políticas de igualdad. Su evaluación distingue el acceso de más mujeres a cargos legislativos del contenido de las iniciativas que esas representantes puedan defender.