Un proyecto de ley para habilitar expresamente a las cooperativas de todo el país a tramitar y obtener el Certificado MiPyME consiguió este martes un dictamen consensuado en la Cámara de Diputados. El acuerdo se alcanzó entre las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos y Mutuales.

La propuesta busca modificar el artículo 2 de la ley 24.467, de Pequeñas y Medianas Empresas, para incluir de manera explícita a las entidades reguladas por la ley 20.337. El avance corresponde a una instancia de trabajo en comisiones: la reforma todavía debe continuar su recorrido legislativo para convertirse en ley.

El objetivo es que las cooperativas puedan acceder, mediante la certificación, a los beneficios de fomento productivo que reciben las empresas comerciales encuadradas en el régimen MiPyME. La modificación apunta a superar las barreras normativas que motivaron el reclamo del sector.

El texto consensuado reunió una propuesta impulsada originalmente desde la presidencia de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas y otras cuatro iniciativas presentadas por los bloques que integran ese cuerpo. En el trabajo también participaron entidades representativas del cooperativismo de distintos puntos del país, que acordaron avanzar con una modificación directa de la legislación vigente.

El diputado nacional santafesino Pablo Farias destacó la importancia del dictamen para el cooperativismo argentino. Según sostuvo, muchas entidades encuentran trabas burocráticas severas para acceder a los beneficios destinados al desarrollo productivo.

Tras el acuerdo en las dos comisiones, el proyecto continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados. El dictamen, por sí solo, no pone en vigencia el acceso que propone la reforma.