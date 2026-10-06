El sur de la provincia de Santa Fe se prepara para un cambio en las condiciones meteorológicas durante este miércoles 7 de octubre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas que alcanza a distintos sectores provinciales y comprende localidades de la región.

Según el pronóstico difundido para el sur santafesino, la inestabilidad comenzaría a manifestarse desde la madrugada y las probabilidades de tormentas aumentarán con el transcurso de la jornada.

El organismo meteorológico advierte sobre la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones abundantes en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Cuánta lluvia podría caer

Uno de los aspectos centrales del alerta está relacionado con el volumen de precipitaciones. Los reportes meteorológicos difundidos para las áreas alcanzadas anticipan acumulados importantes, aunque los registros definitivos dependerán de la evolución de las tormentas y podrían variar considerablemente entre localidades.

En Venado Tuerto y localidades cercanas, el miércoles tendría una temperatura mínima cercana a los 14 °C y una máxima de aproximadamente 20 °C. Además, la probabilidad de precipitaciones aumentaría durante el día.

Para este martes 6, en cambio, se mantienen condiciones más estables, aunque hacia la noche podría registrarse un incremento en la intensidad del viento.

Villa Cañás y la región, bajo seguimiento

La situación también deberá ser seguida con atención en Villa Cañás y otras localidades del departamento General López debido al avance de la inestabilidad sobre el sur provincial.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos capaces de generar daños o interrupciones momentáneas en las actividades habituales.

En este marco, se recomienda mantener limpios desagües y sumideros, asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento, evitar permanecer al aire libre durante tormentas eléctricas y no circular por calles o caminos anegados.

Además, quienes deban trasladarse durante el miércoles deberán seguir las actualizaciones oficiales, especialmente ante la posibilidad de abundante agua en períodos breves y reducción de la visibilidad.

El pronóstico y las alertas pueden modificarse a medida que avance el sistema meteorológico. Por ese motivo, será importante consultar durante las próximas horas las actualizaciones emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.