Lionel Messi afrontará este martes 6 de octubre uno de los partidos más particulares de su carrera. Desde las 20, frente a Benín en el estadio Monumental, disputará su último encuentro con la Selección Argentina y cerrará una trayectoria internacional de más de dos décadas. FIFA confirmó previamente que el amistoso será su presentación final con la camiseta albiceleste.

El rosarino llega a la despedida con 207 partidos y 125 goles, cifras que lo colocan como el futbolista con más presencias y el máximo goleador de la historia de la Selección. También suma 68 asistencias, de acuerdo con el registro publicado por la Asociación del Fútbol Argentino.

Máximo goleador de Argentina

Los 125 goles constituyen una de las principales marcas de Messi. La distancia respecto de los demás delanteros argentinos permite dimensionar el registro, aunque definirlo como “inalcanzable” implica realizar una proyección que no puede comprobarse.

Además, el capitán registra un promedio de 0,60 goles por partido en la Selección.

El argentino con más partidos

Otra marca corresponde a las presencias. Messi acumula 207 encuentros antes de enfrentar a Benín. Si juega este martes, llegará a 208.

La cifra también refleja su permanencia: debutó oficialmente el 17 de agosto de 2005 ante Hungría y participó en seis Copas del Mundo.

SELECCIÓN ARGENTINA LOS 4 GRANDES RÉCORDS DE MESSI El capitán se despide de la Albiceleste dejando marcas históricas 125 GOLES CON ARGENTINA Máximo goleador histórico de la Selección 207 PARTIDOS Futbolista con más presencias en la Albiceleste 34 PARTIDOS EN MUNDIALES Récord absoluto de presencias en Copas del Mundo 36 GOLES EN ELIMINATORIAS Máximo goleador histórico de las Eliminatorias CONMEBOL 🌎 RÉCORD MUNDIALISTA 21 goles en Copas del Mundo Lionel Messi cierra su etapa en la Selección Argentina después de más de dos décadas. Antes del partido de despedida ante Benín, acumula 207 encuentros y 125 goles con la Albiceleste. Además, es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales y el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas. NOVEDADES DEL SUR · DEPORTES

Récord absoluto de partidos en Mundiales

Messi también cerró su trayectoria mundialista con números que exceden el ámbito argentino. En seis ediciones alcanzó 34 partidos, récord absoluto de presencias en la historia de la Copa del Mundo.

Además, convirtió 21 goles mundialistas, que lo posicionan como máximo goleador argentino de la competición y segundo en la clasificación histórica general.

El máximo goleador de las Eliminatorias

El cuarto registro aparece en las Eliminatorias sudamericanas. Aquí es necesario actualizar el dato difundido originalmente: Messi no termina su carrera con 31 goles ni igualado con Luis Suárez.

Según las estadísticas publicadas por la AFA, disputó 72 partidos y convirtió 36 goles, cifra que lo convierte en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias de CONMEBOL en soledad.

El amistoso ante Benín tendrá, por eso, una dimensión que excederá el resultado. Será el cierre de una etapa iniciada en 2005 y la última oportunidad de modificar estadísticas que ya ocupan un lugar central en la historia de la Selección y de los Mundiales.