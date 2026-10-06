Messi se despide de Argentina con cuatro récords históricos
Lionel Messi afrontará este martes 6 de octubre uno de los partidos más particulares de su carrera. Desde las 20, frente a Benín en el estadio Monumental, disputará su último encuentro con la Selección Argentina y cerrará una trayectoria internacional de más de dos décadas. FIFA confirmó previamente que el amistoso será su presentación final con la camiseta albiceleste.
El rosarino llega a la despedida con 207 partidos y 125 goles, cifras que lo colocan como el futbolista con más presencias y el máximo goleador de la historia de la Selección. También suma 68 asistencias, de acuerdo con el registro publicado por la Asociación del Fútbol Argentino.
Máximo goleador de Argentina
Los 125 goles constituyen una de las principales marcas de Messi. La distancia respecto de los demás delanteros argentinos permite dimensionar el registro, aunque definirlo como “inalcanzable” implica realizar una proyección que no puede comprobarse.
Además, el capitán registra un promedio de 0,60 goles por partido en la Selección.
El argentino con más partidos
Otra marca corresponde a las presencias. Messi acumula 207 encuentros antes de enfrentar a Benín. Si juega este martes, llegará a 208.
La cifra también refleja su permanencia: debutó oficialmente el 17 de agosto de 2005 ante Hungría y participó en seis Copas del Mundo.
Récord absoluto de partidos en Mundiales
Messi también cerró su trayectoria mundialista con números que exceden el ámbito argentino. En seis ediciones alcanzó 34 partidos, récord absoluto de presencias en la historia de la Copa del Mundo.
Además, convirtió 21 goles mundialistas, que lo posicionan como máximo goleador argentino de la competición y segundo en la clasificación histórica general.
El máximo goleador de las Eliminatorias
El cuarto registro aparece en las Eliminatorias sudamericanas. Aquí es necesario actualizar el dato difundido originalmente: Messi no termina su carrera con 31 goles ni igualado con Luis Suárez.
Según las estadísticas publicadas por la AFA, disputó 72 partidos y convirtió 36 goles, cifra que lo convierte en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias de CONMEBOL en soledad.
El amistoso ante Benín tendrá, por eso, una dimensión que excederá el resultado. Será el cierre de una etapa iniciada en 2005 y la última oportunidad de modificar estadísticas que ya ocupan un lugar central en la historia de la Selección y de los Mundiales.