Deportivo Riestra le gana 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Milton Céliz marcó de tiro libre a los dos minutos y puso en ventaja al equipo local en el encuentro de este lunes, que todavía está en disputa.

La apertura del marcador llegó con una pelota parada en la puerta del área. Céliz ejecutó el tiro libre y superó al arquero Alan Aguerre para darle a Riestra una ventaja temprana. El partido tiene el arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de TNT Sports Premium.

Los dos equipos llegaron al cruce con la necesidad de sumar para acercarse a los puestos de clasificación de la Zona A. Antes del inicio, Riestra ocupaba el duodécimo lugar con 10 puntos, mientras que Central Córdoba estaba último con ocho unidades.

El conjunto local busca cortar una seguidilla sin victorias. Sus antecedentes recientes incluyen empates frente a Vélez, Platense y Banfield, además de una derrota por 3-0 ante Lanús. En su presentación más cercana había igualado sin goles con Gimnasia de Mendoza, resultado con el que alcanzó los 10 puntos.

Central Córdoba, dirigido por Sebastián Domínguez, también necesita recuperar terreno: comenzó esta jornada con seis partidos sin triunfos. En la fecha anterior había empatado 2-2 con Defensa y Justicia, con goles de Marco Iacobellis y Leonardo Sequeira. El tanto de Céliz lo obliga ahora a remontar el marcador como visitante.

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