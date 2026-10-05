La relación entre Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal sumó un nuevo capítulo después de varios días de tensión. Jorge Jesus modificó el tono respecto de sus intervenciones anteriores y dejó públicamente abierta la posibilidad de que el histórico delantero vuelva a integrar el plantel en la próxima convocatoria.

Después del triunfo 2-1 ante Noruega, que aseguró la clasificación portuguesa a los cuartos de final de la Nations League, el entrenador fue consultado nuevamente por la situación del capitán.

“No sé qué va a pasar, para mí está todo abierto”, explicó Jesus. El técnico agregó que Cristiano deberá definir su situación antes de la próxima lista y estableció dos elementos para un eventual regreso: que continúe jugando y que tenga intención de representar nuevamente a Portugal.

“Si está jugando y quiere estar en la selección, vuelve cuando quiera. ¿Por qué no?”, sostuvo.

La declaración representa una señal de distensión después del conflicto que terminó con Cristiano fuera de la concentración portuguesa. El delantero había quedado en el banco ante Noruega y posteriormente abandonó el plantel antes del encuentro frente a Dinamarca.

En este marco, diferentes versiones señalaron que existieron desacuerdos entre el futbolista y el entrenador respecto del manejo de aquella situación. Los detalles de las conversaciones privadas entre ambos deben considerarse versiones no confirmadas, ya que Cristiano todavía no realizó una exposición pública completa de los motivos de su decisión.

Jesus, por su parte, intentó reducir la dimensión del episodio.

“Esto fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por mí está todo bien”, manifestó el seleccionador portugués.

Sin embargo, tampoco estableció cuándo podría producirse una conversación definitiva o el eventual regreso del delantero.

SELECCIÓN DE PORTUGAL ¿Qué necesita Cristiano Ronaldo para volver? Jorge Jesus dejó abierta la puerta para el regreso de CR7 a la selección. 1 Continuar jugando El entrenador señaló que Cristiano deberá mantenerse en actividad de cara a las próximas convocatorias. 2 Decidir que quiere regresar Jorge Jesus dejó en manos del delantero la decisión de volver a representar a Portugal. 3 Resolver el conflicto El DT calificó el episodio como un “malentendido” y aseguró que, desde su posición, la situación puede solucionarse. “Si está jugando y quiere estar en la selección, vuelve cuando quiera” Jorge Jesus Situación actual REGRESO AÚN NO CONFIRMADO

Además, desde la Federación Portuguesa de Fútbol surgieron señales en la misma dirección. Su presidente, Pedro Proença, destacó públicamente la trayectoria del capitán y manifestó su disposición para que continúe vinculado al seleccionado.

Por otro lado, Portugal respondió dentro del campo durante la ausencia de Cristiano. Primero derrotó 4-2 a Dinamarca y posteriormente superó 2-1 a Noruega, resultados que le permitieron asegurar anticipadamente su lugar entre los ocho mejores de la Nations League.

De esta manera, el conflicto continúa sin una resolución definitiva, aunque el escenario cambió. Jorge Jesus dejó claro que no considera cerrada la etapa de Cristiano Ronaldo en Portugal. Ahora la atención estará puesta en el propio delantero y en la próxima convocatoria, donde podrá conocerse si las declaraciones conciliadoras terminan convirtiéndose en un regreso.