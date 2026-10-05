Belgrano volvió a quedarse con el clásico cordobés. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski derrotó 1-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026, y el resultado rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales.

Ramiro Hernandes fue el encargado de convertir el único gol del partido sobre el cierre del segundo tiempo. El futbolista del Pirata apareció después de una asistencia de Juan Velázquez y resolvió una de las últimas oportunidades del encuentro.

Hasta ese momento, Talleres había generado algunas de las oportunidades más claras. Manuel Vicentini respondió ante los intentos del conjunto albiazul y los postes también evitaron la apertura del marcador.

Belgrano, por otro lado, consiguió sostenerse en partido y aprovechó una de sus posibilidades sobre el final. El 1-0 terminó siendo definitivo y extendió una racha favorable del conjunto de Alberdi frente a su clásico rival.

El antecedente inmediato también había terminado con victoria celeste. Durante el Torneo Apertura 2026, ambos equipos se enfrentaron por los octavos de final y Belgrano se impuso por el mismo marcador en el Kempes. Luego, el Pirata continuó su camino hasta consagrarse campeón del certamen.

Los memes después del clásico

Como suele ocurrir después de uno de los partidos con mayor rivalidad del fútbol argentino, el resultado tuvo inmediatamente su continuidad en las redes sociales.

Hinchas de Belgrano publicaron imágenes, videos y memes apuntados principalmente contra Talleres. Varias de las cargadas hicieron referencia a los últimos enfrentamientos entre ambos equipos y a la segunda victoria consecutiva del Pirata.

También aparecieron publicaciones sobre las expectativas previas de los simpatizantes de Talleres y otras que utilizaron imágenes populares de internet para representar la reacción de los hinchas después del 1-0.

La propia cuenta oficial de Belgrano se sumó a las repercusiones posteriores al encuentro con publicaciones relacionadas con la victoria.

Talleres cuando se acerca un Clásico: https://t.co/ddIGi8Osvj — Rei Pirata +2 ⭐🏴‍☠️ (@thiago_cab7) October 4, 2026

*Se acerca el Clásico Cordobés* Talleres: https://t.co/ti2jUJCK9c — Igna (@nachitocarp__) October 4, 2026

Fassi Frases Buffarini Brujacat Nahuelismo Bustismo Valoyismo Depietrismo Rayo Fertoli y todos los hinchas de Talleres: https://t.co/jUvOKtPnqH — JoacoCab (@JoacoB1905) October 4, 2026

Hincha de Talleres en la previa:Juega el rayo Valoyes belgranito agarrate 😻🔥🤪🤩🫡🪽⚡️ Valoyes todo el partido https://t.co/uMtxrioOSg — JoacoCab (@JoacoB1905) October 4, 2026

mi papá hincha de talleres y fan de franco hoy desde que se despertó https://t.co/uwOoKimola — ro (@iwostappen) October 4, 2026

[ESPACIO PARA CAPTURAS: LAS CARGADAS DE LOS HINCHAS DE BELGRANO]

De esta manera, el clásico continuó varias horas después del pitazo final. Dentro del Kempes, Belgrano consiguió otra victoria ante Talleres; fuera de la cancha, las redes sociales concentraron las cargadas y reacciones de una rivalidad que volvió a ocupar el centro de la escena en Córdoba.