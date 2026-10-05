Jhon Durán volvió a quedar en el centro de la atención mediática luego de una serie de declaraciones de Fred, su excompañero en Fenerbahçe. El mediocampista brasileño recordó algunas situaciones vividas durante la etapa que ambos compartieron en Turquía y aseguró que el colombiano mostraba una particular postura frente a los entrenamientos.

Fred realizó las declaraciones durante una participación en Charla Podcast. Según su relato, en diferentes oportunidades intentó convencer al delantero para realizar trabajos físicos junto al resto del plantel.

“Vamos, Durán, hagamos entrenamiento, corramos un poco por ahí”, recordó que le decía. Según la versión del brasileño, la respuesta del colombiano era: “Hermano, ya soy rico, no necesito correr”.

Se trata del relato de Fred y no existe, hasta el momento, una versión pública de Durán sobre esas conversaciones.

El mediocampista también sostuvo que la predisposición de Durán habría cambiado durante su estadía en Estambul. De acuerdo con su testimonio, inicialmente participaba de los entrenamientos, pero posteriormente comenzó a ausentarse de algunos trabajos y permanecía en el departamento médico.

Por otro lado, Fred contó otra conversación relacionada con el dinero cuando el atacante continuó su carrera en Zenit. El brasileño le señaló que podría incrementar sus ingresos y, según recordó, Durán respondió: “Cuanto más, mejor”.

El colombiano también le habría manifestado que su situación económica ya le permitía garantizar el futuro de su familia durante varias generaciones.

El contexto de la carrera de Durán

La referencia económica está relacionada con uno de los movimientos más importantes de su carrera. Al Nassr adquirió su pase desde Aston Villa en enero de 2025 por una cifra superior a los 70 millones de euros.

Posteriormente, Durán inició una sucesión de préstamos. En Fenerbahçe disputó 21 encuentros y convirtió cinco goles. Después continuó su carrera en Zenit de San Petersburgo y actualmente se encuentra cedido en Benfica, mientras su ficha continúa perteneciendo al club saudí.

FÚTBOL INTERNACIONAL La carrera de Jhon Durán Del fútbol inglés a Benfica, pasando por Arabia Saudita, Turquía y Rusia. 1 Aston Villa Se consolidó en el fútbol europeo y su rendimiento despertó el interés de Al Nassr. 2 Al Nassr El club saudí compró su pase al Aston Villa por una cifra superior a los 70 millones de euros. 3 Fenerbahçe Llegó cedido a Turquía. Allí compartió plantel con Fred y disputó 21 partidos, con cinco goles. 4 Zenit Tras su paso por Turquía continuó su carrera en Rusia, nuevamente mediante una cesión. 5 Benfica ACTUALIDAD Actualmente juega a préstamo en Portugal. Su pase continúa perteneciendo a Al Nassr. 12 partidos 2 goles 2 titularidades ASTON VILLA → AL NASSR → FENERBAHÇE → ZENIT → BENFICA NOVEDADES DEL SUR

En el conjunto portugués suma dos goles en 12 presentaciones oficiales y todavía busca consolidarse como titular.

Más allá de sus cuestionamientos sobre los entrenamientos, Fred también realizó una valoración positiva de su excompañero. Lo definió como una “buena persona”, destacó su carácter bromista y señaló que tiene condiciones como delantero.

En este marco, las declaraciones volvieron a generar repercusión alrededor del colombiano. Sin embargo, las situaciones relatadas corresponden a la versión personal de Fred sobre una etapa que ambos compartieron en Turquía y no fueron acompañadas, hasta ahora, por una respuesta pública del atacante.