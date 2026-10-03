La Municipalidad de Firmat comenzó la colocación de nuevos nomencladores urbanos en barrio Fredriksson, como parte de un plan para mejorar la identificación de las calles, el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial. El despliegue inicial comprende 90 carteles, con los que se cubre la totalidad del barrio.

La siguiente etapa de colocación se extenderá hacia barrio Carlos Casado. La iniciativa apunta a renovar la señalización en distintos sectores de la ciudad, aunque el material disponible no precisa plazos para la continuidad de los trabajos ni la cantidad de carteles prevista para ese barrio.

El diseño técnico, las estructuras y la fabricación de la cartelería se realizaron íntegramente en los talleres municipales, con personal local. Esa modalidad de producción forma parte de la organización del plan, que utiliza mano de obra y recursos propios del municipio.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Echavarri, sostuvo que la fabricación municipal permitió aumentar la cantidad de columnas y ampliar el alcance de la intervención a más calles y barrios. El funcionario vinculó esa decisión con el cuidado del presupuesto municipal, aunque no se detallaron montos de inversión ni cifras de ahorro.

El proyecto se impulsó a partir de gestiones del intendente Leonel Maximino en articulación con Carlos Torres, secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). La colocación de los nomencladores constituye la primera etapa de esa iniciativa.

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