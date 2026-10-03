La Comuna de Miguel Torres incorporó un compresor de aire y un generador eléctrico para las tareas de mantenimiento urbano y obras públicas. La adquisición se financió íntegramente con recursos propios y también apunta a contar con autonomía energética ante contingencias o situaciones de emergencia.

Las herramientas se suman al equipamiento de los equipos comunales luego de la finalización de la primera etapa de remodelación del Galpón Municipal. Ese espacio está destinado a la logística de los servicios locales y al trabajo cotidiano con los equipos utilizados por la administración.

La principal intervención en el edificio fue la construcción de un contrapiso de hormigón que reemplazó la superficie de tierra. La obra permite disponer de un piso de material para el tránsito interno del equipamiento y las labores de mantenimiento.

Aunque ambas iniciativas forman parte de las mejoras del área operativa, tuvieron distintas vías de financiamiento. La compra del compresor y el generador se cubrió con fondos comunales, mientras que los trabajos en el galpón se realizaron con recursos del Plan de Obras Menores 2024 del Gobierno provincial.

Desde la administración de David Segura señalaron que la incorporación de herramientas busca mejorar el trabajo diario de los equipos y la prestación de servicios a la comunidad.

En Bombal también hubo una incorporación de equipamiento, en este caso destinada a la prevención y el patrullaje. La Comuna adquirió una camioneta Chevrolet S10 Doble Cabina 4×2 LS, modelo 2016, que será utilizada de manera exclusiva por la Guardia Urbana local.

Según informó el Ejecutivo comunal, encabezado por Carlos Gabbi, la compra se realizó íntegramente con recursos propios provenientes del aporte de los contribuyentes. La administración indicó que el vehículo permitirá reforzar la presencia del personal en las calles y mejorar las tareas de control y asistencia en el distrito.

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