La prevención del cáncer de mama y la concientización sobre la salud mental reúnen durante octubre una serie de propuestas en la región. La agenda incluye la Caminata Rosa de Lalcec, una campaña de mamografías sin coseguro de IAPOS y actividades comunitarias en Maggiolo, con charlas, encuentros culturales y una jornada de capacitación para actuar ante emergencias.

La campaña de IAPOS está destinada a afiliadas de entre 40 y 70 años que no se hayan realizado una mamografía durante los dos años previos. Durante todo octubre, esas beneficiarias podrán acceder al estudio sin entregar bonos asistenciales.

Según las condiciones anunciadas por la obra social, para utilizar esa cobertura deberán presentar en el centro prestador de imágenes una prescripción de la práctica emitida por un especialista en ginecología, clínica médica o medicina general. La propuesta busca promover los controles en el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama.

Lalcec, por su parte, invita a su tradicional Caminata Rosa para el domingo 25 de octubre, desde las 9, con salida desde el Parque Municipal. La convocatoria propone una actividad compartida para promover la prevención y el acompañamiento.

El Kit Oficial 5K, que incluye la remera del evento y un bono, tiene un valor de $25.000. Puede conseguirse en la sede de la entidad, ubicada en Italia y Maipú. Para obtener más información, la organización dispone del celular 15328348 y de sus redes sociales, a través de mensajes privados.

En Maggiolo, la programación del sábado 3 de octubre reúne tres propuestas. A las 10, la agenda incluye la charla Todos podemos II, módulo VI, sobre abuso sexual infantil, en la Parroquia San Patricio, a cargo de la licenciada Andrea Belligotti.

Para las 15 está previsto el tercer encuentro de Plazas que cuidan, “Identidades, respeto y derechos”, abierto al público general en la Plaza de los Colores, en Hipólito Yrigoyen y Dean Funes. A las 16 se suma Creativamente Muestra de Arte, en el hall del Salón de los 100 Años.

El domingo 4, a las 20, el Cine Teatro Comunal recibirá la obra Conversaciones con mamá. La entrada cuesta $10.000 y se anunció una promoción de dos por uno para jubilados.

La agenda continuará el sábado 17, a las 10, en el Taller Laboral, con la segunda parte del módulo V de Todos Podemos II, “Depresión y suicidio”. La actividad estará a cargo de Cristina Gentile y abordará postvención, aspectos normativos para la atención y producción de información epidemiológica.

El cierre será el jueves 29, a las 13.30, con la jornada De la prevención a la acción, en el Salón de los 100 Años. La propuesta contempla herramientas básicas ante emergencias, como obstrucción de la vía aérea, reanimación cardiopulmonar y quemaduras.

Las iniciativas se enmarcan en dos fechas de octubre: el Día Mundial de la Salud Mental, el 10, y el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el 19.

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