La Municipalidad de Teodelina avanzó con un proyecto para mejorar la presión del servicio de agua potable, una problemática que afecta desde hace tiempo a distintos sectores de la localidad.

El gobierno municipal firmó un convenio de financiamiento con la Cooperativa local, que previamente presentó una propuesta técnica para intervenir sobre los inconvenientes detectados en la red.

Según lo establecido, el Municipio aportará recursos propios para posibilitar la realización de los trabajos, mientras que la Cooperativa será la encargada de ejecutar técnicamente el proyecto.

Antes de que puedan asignarse los fondos, el convenio deberá ser enviado al Concejo Municipal para su tratamiento y aprobación. Una vez cumplido ese paso legislativo, podrá formalizarse el financiamiento y avanzar con la intervención.

La iniciativa busca dar respuesta a los problemas de presión de agua que se registran en Teodelina y mejorar la prestación de un servicio básico para los vecinos.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre cuánto dinero aportará el Municipio, qué obras específicas se realizarán ni cuál será el plazo estimado para su ejecución.