Rosario y sus alrededores permanecen bajo alerta amarilla por tormentas hasta la tarde del lunes inclusive. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había elevado la advertencia a nivel naranja al mediodía del domingo, pero durante la tarde volvió a ubicarla en amarillo.

Según el organismo, el área podría registrar lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Los fenómenos previstos incluyen precipitaciones intensas en períodos cortos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

El pronóstico contempla acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual. Se trata de valores previstos: la información disponible no precisa cuánto había llovido efectivamente en Rosario durante el domingo.

La alerta amarilla de este domingo comprendía los departamentos Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo. Para el lunes, la advertencia abarca a toda la provincia de Santa Fe y también a provincias vecinas, en un contexto de persistente inestabilidad regional.

La jornada dominical comenzó con viento y abundante nubosidad en Rosario. De acuerdo con el reporte de Rosario3, durante la mañana se registraron algunas lluvias y truenos, sin que se reportaran tormentas de especial intensidad en la ciudad en ese período.

Ese panorama correspondía a lo observado durante las primeras horas del día. La previsión del SMN mantenía la posibilidad de fenómenos fuertes para las horas siguientes del domingo y hasta la tarde del lunes, aun después del descenso del nivel de alerta de naranja a amarillo.